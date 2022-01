Quante novità professionali in questo tanto atteso 2022. Dai concorsi nazionali a quelli regionali, la Pubblica Amministrazione centrale e decentrata sembra finalmente dare vita ad una nuova epoca fatta di giovani molto preparati.

A proposito di Regioni, i nostri esperti di concorsi hanno recentemente intercettato un bando di concorso in una meravigliosa terra del sud Italia. Ci riferiamo alla Sicilia e all’opportunità per 46 agenti del Corpo forestale di categoria B, posizione economica B1.

Il concorso è aperto ai civili, ma il 30% dei posti messi a bando è riservato ad alcune categorie particolari. Tra queste, troviamo i volontari in ferma prefissata e breve, i volontari in servizio permanente e gli ufficiali di complemento in ferma biennale e prefissata.

La particolarità rispetto ad altre selezioni riguarda il titolo richiesto per partecipare. Non il diploma, né tantomeno la laurea, bensì la licenza media. Vediamo adesso tutti i dettagli.

Una sola prova a crocette per questi 46 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato con la licenza media

Tra i requisiti per partecipare al concorso troviamo:

il possesso della cittadinanza italiana;

la maggior età e non aver superato i 30 anni, elevati a non più di 3 per le categorie riservate;

la licenza media;

il godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati dispensati da un pubblico impiego, espulsi dalle forze armate ed esclusi dall’elettorato attivo;

possedere le qualità di condotta e morali di cui alla legge n. 53 del 1989;

non aver riportato condanne a pene detentive e non essere stati sottoposti a procedimenti penali e misure di prevenzione;

non aver subito l’applicazione della pena accessoria dell’estinzione del rapporto di lavoro.

Passiamo alla selezione vera e propria ed all’espletamento delle prove concorsuali.

Espletamento e invio della domanda

Il bando prevede una sola prova a crocette per questi 46 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato con la licenza media. Nel dettaglio, i candidati dovranno rispondere a 60 domande su elementi di biologia, botanica, ecologia, educazione civica e geometria.

La prova si intende superata con il raggiungimento di un punteggio di almeno 21/30esimi.

I candidati risultati idonei accederanno alle prove di idoneità psico-fisica e, chi le passerà brillantemente, al successivo corso di formazione di tre mesi.

È possibile pertanto inviare la propria candidatura entro il prossimo 28 gennaio, attraverso il portale step one ed il pagamento di un bollettino di 10 euro.

Un’occasione imperdibile per tutti quei giovani che desiderano di lavorare in una delle terre più belle di tutta l’Italia.

