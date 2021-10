Dalla forma rotondetta, dal colore scuro e intenso, dal sapore ineguagliabile le castagne sono le protagoniste della stagione autunnale.

Da secoli considerate il “pane dei poveri”, le castagne sono delle alleate preziose per la salute e regalano anche estremo piacere al palato. Si prestano bene alla preparazione di numerose ricette in cucina da quelle dolci a quelle salate. Possiamo utilizzarle sia per la realizzazione di torte, creme, liquori che per insaporire primi e secondi piatti.

Le castagne sono un frutto particolarmente energetico, infatti, sono l’ideale come snack per le persone che praticano attività sportiva intensa. Un’ottima fonte di sali minerali e di ferro, con una buona percentuale di fibre e acido folico. Hanno solo un piccolo difetto contengono un’alta percentuale di carboidrati per tanto vanno consumate con moderazione.

Un frutto caratterizzato da un grande e duro guscio esterno e da una polpa gialla, dalla quale si ricava la farina di castagne, utilissima nella preparazione di pane ed altri prodotti.

Sbucciare le castagne perfettamente non è mai stato così facile e veloce come con questa geniale tecnica

Le castagne generalmente amate da tutti per il loro sapore dolce, possono essere consumate in diversi modi, ottime anche da crude o essiccate. Sprigionano tutta lo loro bontà da arrostite.

Anticamente venivano arrostite direttamente nel caminetto di casa, ma oggi sono sempre meno le case che lo posseggono. Per questo possiamo decidere di arrostirle in padella o nel forno. Queste tipologie di cottura non permettono una cottura uniforme e ciò rende le castagne difficili da sbucciare.

Ma sbucciare le castagne perfettamente non è mai stato così facile e veloce come con questa geniale tecnica. Una tecnica di cottura che sfrutta l’uso dell’amatissima e innovativa friggitrice ad aria.

La cottura ad aria permette alle castagne di cuocersi perfettamente e velocemente, in maniera uniforme e di sbucciarsi in pochissimi secondi.

Come fare

Pulire accuratamente le castagne ed inciderle sulla parte bombata del guscio, per evitare che facciano l’effetto bomba durante la cottura.

Riporle, senza sovrapporle, con la parte incisa e bombata rivolta verso l’alto, nel cassetto della friggitrice. Lasciar cuocere a 180 gradi per 15/20 minuti.

Al termine della cottura, che può variare a seconda della friggitrice in possesso, servirle ancora calde. Se il consumo delle castagne non è immediato, avvolgerle in un panno di cotone o lasciarle al caldo nel cassetto della friggitrice leggermente aperto.

Questa tecnica di cottura permette alle castagne di cuocersi perfettamente e di sbucciarsi velocemente e con facilità.