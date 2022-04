Il caffè è certamente una delle bevande più popolari al Mondo. Ogni Paese ha la sua tradizione, i suoi rituali e i suoi usi quando si parla della preparazione e del consumo di caffè. L’Italia ha contribuito in questo senso con uno dei caffè più amati ed apprezzati al Mondo, ormai diventato un simbolo del nostro Paese: l’espresso. Ma esistono moltissime altre tradizioni che si stanno diffondendo ovunque, ad esempio il caffè greco, il caffè americano o il caffè alla francese. Pochi caffè però sono più strani del caffè all’uovo scandinavo. Per prepararlo si usa un intero uovo crudo. Vediamo quali sono le sue qualità e come prepararlo anche noi a casa.

Si usa un uovo intero, con guscio, albume e tuorlo

Il caffè all’uovo è una tradizione tipica dei Paesi scandinavi, che arrivò in America grazie agli immigrati di queste zone. E oggi sono proprio gli stati del Midwest americano a portare avanti questa tradizione con più entusiasmo. Ma il caffè all’uovo scandinavo comincia a fare capolino anche in Italia. È davvero semplicissimo da preparare. Ecco la ricetta.

Sbarca in Italia dalla Scandinavia il famoso caffè all’uovo, ecco come prepararlo e gustarlo anche a casa

Preparare il caffè all’uovo scandinavo è semplicissimo. Bastano tre ingredienti: un uovo fresco di ottima qualità, del caffè macinato e dell’acqua. Utilizzeremo tutte le parti dell’uovo, compreso il guscio, quindi assicuriamoci di pulirlo bene prima di metterci al lavoro.

L’uovo cattura le impurità del caffè ed elimina ogni traccia di sapore amaro

In una ciotola, sbattiamo il nostro uovo crudo nella sua interezza, compreso il guscio, fino a ridurlo in piccoli frammenti. Poi aggiungiamo circa due cucchiai di polvere di caffè, un cucchiaio di acqua e mescoliamo energicamente per amalgamare tutti gli ingredienti. Nel frattempo, mettiamo sul fuoco un pentolino pieno d’acqua. Quando l’acqua bolle, versiamo all’interno la mistura di uovo e caffè che abbiamo preparato e lasciamo bollire a fiamma bassa per un paio di minuti. L’uovo assorbirà ogni impurità presente nel caffè e darà alla mistura un sapore più dolce e delicato.

Filtriamo il caffè per un risultato ideale

Dunque sbarca in Italia dalla Scandinavia questo caffè. Dopo due minuti di bollitura il caffè è pronto per essere filtrato e consumato. Possiamo utilizzare una tipica pressa francese per filtrare la mistura, oppure un semplice colino. Un altro trucco consiste nell’aggiungere un po’ di acqua gelata al caffè, che farà depositare sul fondo la polvere di caffè e i gusci d’uovo, così potremo versarlo nella tazza senza bisogno di un filtro. Ora non ci rimane che gustarlo.

Lettura consigliata

Il cappuccino al contrario è la nuova frontiera della colazione trendy