Le uova sono certamente uno degli ingredienti a cui ci rivolgiamo quando abbiamo pochissimo tempo per mettere in tavola la cena. Si tratta di un alimento proteico che piace quasi a tutti e molto semplice e veloce da cucinare. Spesso, però, finiamo per preparare le uova sempre nei soliti modi: strapazzate, fritte, all’occhio di bue, in camicia, o semplicemente bollite. Ma se vogliamo mettere in tavola un pasto un po’ più elaborato, c’è un altro modo semplicissimo per preparare le uova che certamente renderà entusiasti anche i bambini e che possiamo mettere in tavola anche se arrivano degli ospiti inattesi. Vediamo quale.

Bastano delle fette di pane e delle uova

Ma di quale ricetta stiamo parlando? Semplicissimo: si tratta dell’uovo incorniciato nel pane. Bastano davvero pochissimi ingredienti. Ci servono delle uova fresche, delle fette di pane (vanno bene quelle per il toast o per i sandwich) un po’ di olio, sale e se lo gradiamo del pepe. Con questi semplicissimi ingredienti possiamo preparare un piatto da leccarci i baffi, che certamente piacerà a tutti i commensali, sia adulti sia bambini. Vediamo come prepararlo.

Se non sappiamo più come cucinare le uova proviamo questa ricetta semplicissima con due ingredienti che farà impazzire i bambini

Il procedimento è semplicissimo. Prendiamo delle fette di pane per il toast o per sandwich. Con un coltello, eliminiamo la mollica, lasciando soltanto la parte esterna della fetta. Otterremo una sorta di cornice. È all’interno di questa cornice che prepareremo l’uovo. In una padella antiaderente mettiamo un filo di olio di oliva. Quando l’olio è caldo, posizioniamo la nostra cornice nella padella. Aspettiamo qualche secondo, in modo che inizi ad abbrustolirsi. Poi, apriamo l’uovo crudo direttamente sopra la fetta, in modo che atterri all’interno della cornice.

Prepariamo delle semplicissime uova incorniciate

Lasciamo che l’uovo cuocia e scoppietti per qualche minuto. Quando vediamo che il tuorlo comincia a solidificarsi, possiamo sollevare l’intera cornice con una spatola da cucina. Posizioniamo l’uovo incorniciato su un piatto piano e condiamolo con del sale e se lo gradiamo del pepe. L’uovo incorniciato è pronto per essere messo in tavola. Questa ricetta è utilissima se non sappiamo più come cucinare le uova ma vogliamo mettere in tavola un piatto raffinato e bello da vedere.

Aggiungiamo gli ingredienti che abbiamo in casa

Se vogliamo trasformare questo piatto in un pasto completo, possiamo aggiungere altri ingredienti. Per esempio, possiamo condirlo con delle cipolline verdi o con dell’erba cipollina. Possiamo anche aggiungere all’interno della cornice dei funghi precedentemente fritti o della pancetta, o anche del formaggio, secondo i nostri gusti.

Se vogliamo sperimentare ancora con le uova, ecco un’altra ricetta che stupirà gli ospiti.