Non sempre abbiamo il tempo di preparare un buon caffè con i fiocchi fatto con la nostra fedele moka. Quando siamo di fretta, il caffè solubile può essere un sostituto d’emergenza per assumere la nostra dose di caffeina quotidiana. A volte però sembra che il caffè solubile abbia un saporaccio, e che assomigli di più ad acqua sporca che a vero caffè. Ma non diamoci per vinti, spesso il fallimento del caffè solubile è dovuto a un nostro errore, a cui è molto facile rimediare.

Se il caffè solubile ci sembra imbevibile è perché saltiamo questo passaggio semplicissimo che può trasformarlo in un ottimo caffè da gustare all’ultimo momento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Non versiamo l’acqua tutta insieme

La maggior parte di noi prepara il caffè solubile in questo modo: mettiamo il caffè nella tazza, aggiungiamo lo zucchero, e ci versiamo sopra l’acqua bollente per poi dare una mescolata e prepararci a bere la mistura risultante. Niente di più sbagliato. Il caffè solubile può diventare un ottimo caffè, ma solo se conosciamo la tecnica giusta.

Se il caffè solubile ci sembra imbevibile è perché saltiamo questo passaggio semplicissimo che può trasformarlo in un ottimo caffè da gustare all’ultimo momento.

Facciamo prima una schiuma

Qual è il passaggio fondamentale? Quello di non mettere l’acqua nella tazza tutta insieme, bensì di versarne prima qualche cucchiaio, e mescolare il caffè solubile in poca acqua per formare una schiuma. Mescoliamo energicamente il caffè con poca acqua e, se lo gradiamo, lo zucchero. Possiamo anche usare il latte al posto dell’acqua per un improvvisato cappuccino. Solo quando avremo ottenuto una bella schiuma soffice, potremo aggiungere il resto dell’acqua calda. Il risultato assomiglierà molto di più a un vero caffè, e non più all’acqua di scarico della lavastoviglie.

Se siamo invece alla ricerca del caffè perfetto per tenerci svegli durante turni stancanti al lavoro, proviamo il french coffee, semplicissimo da preparare. Ecco il procedimento.