La colazione rimane il pasto più importante della giornata ma grazie ai social, negli ultimi anni, si è trasformata anche in una vera e propria forma d’arte. I baristi di tutto il mondo fanno a gara per produrre le colazioni più belle, originali e gustose a favore delle telecamere. Una delle invenzioni più recenti è il cappuccino al contrario. Proprio così: si tratta di un cappuccino a ‘ingredienti invertiti’, ovvero un cappuccino di latte con una crema di caffè. Questa invenzione è nata in Corea nel 2020, dove viene chiamato Dalgona Coffee, dal nome di un popolare dolce coreano, il cui colore assomiglia a quello del cappuccino al contrario.

Il cappuccino al contrario è la nuova frontiera della colazione trendy, e possiamo prepararlo anche nella nostra cucina con gli ingredienti e gli strumenti che abbiamo tutti a disposizione.

Ecco come prepararlo.

Ingredienti

a) un cucchiaio di caffè solubile;

b) un cucchiaio di zucchero (bianco o di canna);

c) circa un cucchiaio di acqua calda;

d) un bicchiere di latte.

Procedimento

Il cappuccino al contrario è la nuova frontiera della colazione trendy, ecco come prepararlo. Per prima cosa dobbiamo preparare una crema di caffè. In una ciotola mettiamo un cucchiaio di caffè solubile, un cucchiaio di zucchero, e circa un cucchiaio di acqua calda.

Montiamo gli ingredienti utilizzando una frusta elettrica, oppure un cucchiaio e molto olio di gomito. Quando la crema è pronta, scaldiamo una tazza di latte. Possiamo utilizzare anche il latte vegetale per un cappuccino al contrario vegano.

Poi, posizioniamo la crema al di sopra del latte, proprio come faremmo in un cappuccino normale, ma al contrario! Ora possiamo guarnire il nostro cappuccino con scaglie di cioccolato, codette di zucchero, o miele (ecco il trucco per eliminare i grumi cristallizzati che spesso si formano nel miele). Il Dalgona Coffee è pronto, buona colazione!