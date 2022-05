La tarda primavera e l’estate sono i momenti migliori per le cerimonie. Non solo matrimoni a lungo rimandati per l’emergenza Covid, ma battesimi, cresime e comunioni ci attendono. Ognuno di noi ha sicuramente in questo momento un lungo elenco di inviti a cui partecipare. Gli inviti, diciamocela tutta, ci mettono sempre un po’ di ansia. Che mettere? Ci piace essere chic in queste occasioni e superare gli esami severi degli sguardi più critici. Gli stilisti ci vengono in aiuto con le loro proposte. Saremo eleganti e chic come non mai.

Rispettare il proprio stile

Il primo suggerimento che ci arriva dal mondo della moda è quello di non snaturarci. Ognuno di noi ha un suo stile, che deve rimanere tale. Anche l’abito più elegante deve essere in sintonia con la nostra personalità. L’altro suggerimento è quello di scegliere vestiti che si possono indossare anche in altre occasioni, magari cambiando semplicemente gli accessori.

Il galateo dei matrimoni ci ricorda che non dobbiamo gareggiare in eleganza con la sposa. È lei la protagonista della giornata. Banditi gli abiti neri che fanno lutto. E niente eccessi, che sono la negazione dell’eleganza.

Nella scelta dei colori, cerchiamo quelli che veramente ci donano, che rendono luminoso il nostro viso e fanno risaltare il nostro incarnato.

Saremo eleganti e chic come invitate a un matrimonio estivo con questi abiti raffinati e modaioli che stanno bene a tutte

Le proposte degli stilisti sono, come al solito, molteplici. Tocca a noi poi scegliere in base alla nostra personalità. Vediamole.

Se cerchiamo un abito da riciclare in altre occasioni formali e non, possiamo scegliere un vestito midi, una soluzione che si adatta a tutti i fisici. In seta, se vogliamo una soluzione raffinata e luminosa, sicuramente di classe. Le tonalità del grigio perla o del rosa cipria ci faranno brillare di luminosità. Se amiamo i colori decisi e alla moda, potremmo scegliere il verde smeraldo o l’arancione. Se non possiamo rinunciare al tubino scegliamolo coloratissimo.

E se il matrimonio è di sera? Magari sulla spiaggia? Potremmo andare sull’abito lungo e sulle tonalità dell’azzurro intenso. Via libera a profonde scollature sulla schiena e ad abiti ricoperti di paillettes, che ci faranno brillare come fari nella notte. Chi ama la luminosità e gli abiti lunghi che ricadono morbidi fino a sfiorare il pavimento può esibire questi look super eleganti e terribilmente chic.

Non dimentichiamo i gioielli, anche di bigiotteria, da indossare con moderazione soprattutto su un abito particolarmente luminoso. Il galateo ci ricorda: non più di tre.

Approfondimento

Anche tute eleganti e pantaloni fluidi ci possono rendere chic e raffinate a un matrimonio se indossati seguendo alcune piccole regole