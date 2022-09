“Di che segno sei?” è una delle domande preliminari che si fanno durante gli appuntamenti. Nonostante questo sia un dato di fatto, molti però non sanno quasi nulla di astrologia. Le domande superficiali infatti si fermano alla posizione del Sole, quella che noi chiamiamo segno di nascita. Quindi a volte basiamo una ipotetica compatibilità su un dato che è infinitesimale rispetto alla complessità di una carta natale e di una sinastria. Consultando infatti la comparazione di due temi domificati è infatti possibile capire non solo se due persone possono innamorarsi, ma anche se ci sono le basi per una storia duratura e addirittura per il matrimonio.

Ovviamente la scelta individuale è quella che conta, ma le stelle suggeriscono delle possibilità. Per questo oggi parliamo di un punto molto particolare nelle carte natali che fa innamorare a lungo e favorisce il matrimonio. Infatti spesso si trova nei temi di persone coniugate.

Gli indicatori che possono portare ad una relazione

Quando si tratta di una relazione amorosa ci sono molte cose da verificare. La prima sicuramente è il contatto fra le due Veneri, dei pianeti che indicano la coincidenza di gusti, estetica e atteggiamento. Un altro aspetto da considerare è il contatto del Marte maschile con la Venere femminile, che porta ad una potente attrazione. Sono importanti poi anche i ruoli degli asteroidi come Lilith e Giunone. Uno indica il femminile indomito, quindi per gli uomini una donna da cui sono attratti e per le donne un proprio lato ombra. Giunone invece regola le unioni formali e matrimoniali.

Fa innamorare a lungo e favorisce il matrimonio questo punto nell’astrologia

Un’altra cosa da considerare sono le congiunzioni agli angoli, quindi all’Ascendente, al Discendente, al Fondo Cielo e infine al Medio Cielo. Questi, quando sono toccati dai pianeti personali del partner, creano uno stretto legame. Lo stesso vale per il Vertex, un punto considerato karmico e che prevede un incontro predestinato e molto intenso. La congiunzione o l’opposizione del Vertex a qualche pianeta, al pari della congiunzione a uno degli angoli, scatena quindi un legame molto intenso. Si ha la sensazione di essersi già conosciuti in passato e di avere trascorso del tempo insieme in un’altra vita. Lo stesso è valido quando si trovano due Vertex sovrapposti, soprattutto nel caso in cui due persone non siano nate nello stesso anno.

