Mai come nei giorni di festa ci piace essere eleganti e alla moda. Ed è un giusto desiderio. Curare il proprio aspetto e il proprio abbigliamento non è solo questione di vanità, ma di amore per se stesse e per la vita. Anche quando non si è più giovanissime non ci si deve trascurare pensando che l’eleganza vada a braccetto solo con la giovinezza. Ora le donne anche a 50 o a 60 anni continuano ad essere di aspetto gradevole e molto affascinanti. Quindi, con la complicità delle feste, sbirciamo nel nostro guardaroba e cerchiamo i capi che ci valorizzano e con cui ci sentiamo veramente bene.

Più belle e frizzanti

Le tendenze della moda ci invitano ad osare, a riempirci di luce e non solo in senso metaforico. L’ultimo diktat degli stilisti è scintillare, sempre. E hanno proposto abiti di paillettes, tessuti metallizzati e ricami in oro o in argento, non solo per la sera ma anche per il giorno. Perché scegliere la luminosità? Innanzitutto perché ci mette di buon umore e poi perché ci rende indiscutibilmente più belle e frizzanti. Soprattutto dopo gli anta, quando il colorito si spegne. Qualcuno si chiede se lo scintillio a tutti i costi sia di buon gusto e se sia la scelta giusta a tutte le ore e a tutte le età. E magari preferisce abiti più sobri per paura di sbagliare. Vediamo cosa propone la moda.

Non il solito look ma una brillante e audace proposta della moda che ci farà apparire più giovani e avvenenti

La tendenza della moda negli ultimi anni, in effetti, è quella di proporre, mai di imporre. Le soluzioni non vanno mai in un’unica direzione e lasciano le donne libere di adattare le proposte delle sfilate alla propria personalità e al proprio fisico. La moda semmai suggerisce e ci fornisce delle idee per rinnovare il guardaroba, ma da adottare con la massima libertà. Se un abito con paillettes o un tailleur super luminoso può sembrarci eccessivo, possiamo tuttavia accettare l’invito a brillare un poco, perché un raggio di luce non guasta mai.

Certamente non è una scelta discreta e non ci permetterà di passare inosservate, ma questo può essere un bene e può spingere le persone timide ad uscire dal loro guscio. Se alcune scelte possono apparire audaci, si può optare per un accessorio luminoso che porta con sé solo tanta voglia di vivere e un pizzico di divertimento. Delle scarpe o una borsa, o semplicemente dei piccoli ricami o delle applicazioni possono farci brillare senza metterci in imbarazzo. Così come i sempre amati gioielli. Quindi non il solito look ma una brillante alternativa con queste idee briose e sbarazzine.

