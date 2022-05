L’estate sta per arrivare portando con sé le uscite, finalmente. Ci sono cerimonie in programma, ma anche party e cene con gli amici. Il corpo si libera dagli avvolgenti cappotti mostrando collo e braccia nude, in attesa di essere ingioiellati. Per brillare di eleganza.

Il rapporto delle donne con i gioielli è stranamente complesso. Li amiamo, ci piacciono ma a volte non sappiamo se e come indossarli. Che siano autentici e costosi, magari gioielli di famiglia ereditati negli anni, o gioielli di bigiotteria, ci piacciono sempre e donano al look quel certo non so che. Ma come indossarli? Esiste un galateo dei gioielli che ci suggerisce le dritte giuste per essere attraenti e raffinate.

Cosa suggerisce il galateo

Quando sentiamo parlare di galateo, pensiamo all’argenteria e alle posate oppure a come stare a tavola. Ma possiamo parlare anche di un galateo dei gioielli, delle regole per indossarli con stile.

Nel tempo le regole si sono ammorbidite e c’è una maggiore libertà di scelta. Le perle non sono più riservate solo alle cerimonie importanti. Si possono indossare anche con un abbigliamento casual per andare al lavoro o per una passeggiata pomeridiana.

Una regola antica, ma sempre valida, è quella di non esagerare. Il numero suggerito è massimo tre. Soprattutto se sono dei gioielli importanti. Evitare di mettere una collana se indossiamo già degli orecchini vistosi.

Durante il giorno è preferibile non usare gioielli importanti, che sono riservati alla sera. L’oro giallo è da preferire così come le pietre chiare. Per la sera si cambia registro e si può brillare con diamanti e pietre preziose, come smeraldi e zaffiri. Senza esagerare, però. Sono da preferire argento e oro bianco.

Per essere attraenti e raffinate anche a 50 e a 60 anni sono questi i gioielli da indossare per brillare di eleganza

Si possono abbinare i gioielli in argento con quelli in oro? I gioielli andrebbero indossati in base al colore del metallo. Quindi no all’unione di oro bianco e oro giallo.

Con un look monocromatico possiamo indossare gioielli più vistosi e multicolori. Oppure bigiotteria colorata che spesso non ha nulla da invidiare ai metalli preziosi. Se l’abito è invece ricco di disegni o fantasie, meglio optare per gioielli minimali.

Il bon ton vuole tuttavia che non si indossino contemporaneamente gioielli e accessori di bigiotteria. Dobbiamo scegliere tra gli uni e gli altri. L’orologio, infine, che indica il passare del tempo, non andrebbe indossato durante una festa o una cerimonia.

