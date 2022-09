Il mese di settembre, oltre a preannunciare l’arrivo dell’autunno, è un mese ricco di ricorrenze e appuntamenti di varia natura. Da una parte riprendono gli impegni scolastici e lavorativi, dall’altra tornano in tavola ghiotti sapori, c’è la vendemmia e si celebrano matrimoni.

Ebbene sì, settembre è mese di matrimoni: approfittando degli ultimi raggi di sole un po’ più caldi e del meteo generalmente favorevole, partono i festeggiamenti. E se durante i mesi estivi è stato un problema capire come vestirsi senza ricorrere ad abito lungo e tacchi, il problema ora si ripresenta.

Look da matrimonio

Aggirata la questione caldo torrido, ecco 5 idee su come vestirsi bene per un matrimonio a settembre o a ottobre senza però prendere freddo.

Un primo outfit è quello che vede protagonista la gonna in tulle color rosa cipria, da abbinare a blusa in seta e giacca corta. Ai piedi, un paio di sandali argentati, il giusto tocco di luce su questo look così delicato e romantico.

Inoltre non è ancora tempo di mettere via il più classico abito midi a fiori, da indossare in questo caso con blazer bianco. Completiamo l’outfit con i giusti accessori, ovvero un paio di slingback in pelle e una mini borsa piumata in tinte pastello.

5 idee su come vestirsi bene per un matrimonio in autunno senza avere freddo

Buone garanzie le dà anche il più classico tailleur dal taglio sartoriale, che per il momento ancora esclude i colori più cupi e seriosi. Puntiamo ad esempio su un modello color turchese e abbiniamo una camicia bianca con fiocco e sandali gold ai piedi. E, proprio per svecchiare un po’ l’iconico sandalo dorato, si può preferire un modello con maxi dettaglio floreale.

Ancora qualche idea

Molto raffinata è poi l’opzione che prevede di accostare la camicia bianca con ruches ad una pencil skirt di paillettes argentate. Essendo già questo un dettaglio che richiama l’attenzione, non esageriamo con i gioielli. Per quanto concerne gli accessori, limitiamoci ad una pasticcino bag in tono neutro, anche nera, e sandali con fascia.

Chiudiamo la nostra lista top five di idee per look da cerimonia citando un pezzo che ormai tante stanno scoprendo perché comodo ed elegante. Si tratta del set pigiama con dettagli in piume, comunque non essenziali, da portare ovviamente con i sandali in raso della stessa nuance. Una pochette color perla e dei gioielli in oro faranno il resto.

