Le classifiche su internet si sprecano a dire quale sia il miglior film della storia. È più difficile trovare liste che puntino invece su quanto siano importanti certi film nella propria crescita personale. I lettori di alcune note testate specializzate hanno votato quali sono, per loro, i film più importanti ed è venuto fuori che sarebbero questi i capolavori imperdibili da non perdere. Tra grandi emozioni, messaggi profondi e vere e proprie opere d’arte, la classifica conta ben 100 film. Nell’articolo di oggi la Redazione esaminerà solo i primi 10, per scoprire insieme ai lettori qual è il film più importante della storia del cinema.

Si parte dal numero 10: Tempi Moderni, di e con Charlie Chaplin. La storia di un operaio che cerca di cavarsela nell’epoca dell’industria: una giovane senzatetto sarà la chiave della sua storia. Al numero 9 c’è I Sette Samurai di Akira Kurosawa, grande maestro del cinema orientale. Si tratta di un film d’azione drammatico che racconta la storia di un gruppo di samurai impegnato a proteggere un villaggio dalle razzie dei banditi. La storia sviscererà una profondità umana impensabile. Psycho occupa l’ottava posizione. Uno dei capolavori di Alfred Hitchcock, con Anthony Perkins e Vera Miles. Norman Bates è l’antesignano dei serial killer del genere horror, ancor prima di Hannibal Lecter e di Michael Myers.

Sarebbero questi i capolavori imperdibili del cinema che bisogna vedere almeno una volta nella propria vita

Alla posizione numero 7 c’è La donna che visse due volte, ancora di Hitchcock. La storia di un uomo convinto che la moglie sia posseduta dallo spirito di una suicida. Con James Stewart e Kim Novak. Rocco e i suoi fratelli è il capolavoro di Luchino Visconti, con Alain Delon e Renato Salvatori. In questa classifica occupa il sesto posto. È la storia di una generazione, di una madre e di una famiglia che per sbarcare il lunario si trasferisce a Milano dal quinto figlio, Vincenzo. Al quinto posto c’è il poliziesco L’infernale Quinlan, di Orson Wells con Charlton Heston e Janet Leight. Racconta una storia americana di confine, in un noir coinvolgente e indimenticabile.

Appena fuori dal podio c’è Eva contro Eva di Joseph Mankiewicz, che racconta la storia dell’attrice Margo Channing e della sua segretaria, Eve Harrington, che nasconde però un oscuro segreto. Al terzo posto c’è un vero capolavoro: Il Settimo Sigillo di Ingmar Bergman. Un cavaliere di ritorno a casa trova ad attenderlo la Morte, e solo una partita a scacchi impossibile da vincere può aiutarlo a prolungare la sua esistenza. Medaglia d’argento per Sergio Leone e il suo C’era una volta in America, un’epopea americana negli anni Venti quando il Paese era ancora tutto da costruire. E infine, il film più bello da guardare per cambiare il proprio sguardo sulla vita è Quarto Potere. Primo lungometraggio diretto da Orson Wells e suo capolavoro assoluto, trascina lo spettatore nella ricerca della soluzione a un enigma apparentemente insolubile.

Approfondimento

