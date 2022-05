Scegliere un film da vedere la sera sta diventando sempre più complesso. La televisione sta facendo sempre più fatica a competere con i prodotti offerti dalle grandi aziende di streaming a pagamento. Sempre di più, allora, si lasciano i soliti canali televisivi e si approda su queste piattaforme alla ricerca di nuovi contenuti video.

Le piattaforme sono tantissime. Partiamo dalle più famose, come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e NowTV, fino ad arrivare a Mubi oppure ItsART, che sono meno conosciute, ma che contengono comunque prodotti di altissima qualità.

Le ultime cose da vedere su Netflix

Nel mese di maggio su Netflix sono arrivate delle serie TV molto interessanti, ma anche alcuni film. Se non abbiamo mai visto il film “Piccole Donne”, possiamo guardarlo fino al 22 maggio perché poi sarà rimosso.

È stata aggiunta di recente, invece, una nuovissima serie TV dal sapore thriller e di riscatto. La storia di una bambina che sopravvive a un brutto accaduto e torna per vendicarsi.

Ma vediamo ora su Amazon Prime Video, piattaforma di Bezos, quali interessanti prodotti possiamo trovare.

Critica e appassionati li hanno eletti come migliori film da vedere su Amazon Prime Video

Segniamoci allora subito tra le note del telefono questi film che ora andremo a raccontare. Il primo è “Black Box. Ritrova te stesso”, con la regia di Emmanuel Osei-Kuffour.

Il film, che vede come protagonista l’attore Mamoudou Athie, racconta la storia di un padre, il quale, dopo aver perso la moglie e la memoria in un incidente d’auto, decide di sottoporsi ad un trattamento sperimentale che lo porterà ad interrogarsi su chi è veramente.

Abbastanza noto è invece il film “Manchester by the Sea”, uscito al cinema in Italia il 16 febbraio 2017. Film che racconta la storia di Lee Chandler che scopre di essere l’unico tutore del nipote, dopo la morte del fratello Joe.

Di quest’anno invece è il film diretto da George Clooney, “The Tender Bar”. Il film, tratto da un libro, raccolta la storia di un aspirante scrittore che, seduto al bar dello zio, cresce grazie ad un gruppo di persone del posto.

Ecco allora tre ottimi film che possiamo guardare dopo cena comodi sul divano. Tre film diversi adatti a tre diversi tipi di serata. Oltretutto, critica e appassionati li hanno eletti come migliori lungometraggi assolutamente da vedere perché sono dei veri capolavori.

