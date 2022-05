Probabilmente avremmo sentito spesso parlare dello Studio Ghibli. Infatti, è uno dei più importanti produttori di film di animazione giapponese mirati soprattutto ai più piccoli. Ma se abbiamo già visto tutti i film di questo colosso e non vogliamo ricadere su un classico Disney, ci sono delle alternative molto interessanti.

Passiamo quindi una serata in famiglia in compagnia di questi 3 film di animazione giapponese adatti ai bambini disponibili sulle piattaforme Netflix e Amazon.

Mirai

Il primo è Mirai, la storia di un bambino di 4 anni chiamato Kun. Dopo l’arrivo della sorella Mirai, Kun si sente trascurato, arrivando a scappare di casa. Arriva, però, solo fino al giardino che scopre essere un magico luogo capace di farlo viaggiare nel passato e nel futuro della sua famiglia. Incontra non solo la madre da bambina, ma anche la sorella adolescente. Un bellissimo film adatto a tutte le età, che tra i temi principali vede il rapporto con la famiglia attraverso gli occhi di un fratello maggiore.

Wolf Children

Wolf Children è un altro interessante film. Un po’ più triste del precedente all’inizio, la trama racconta la vita di due fratelli Yuki e Ame. I due fratelli hanno un segreto, sono solo per metà umani. Dopo la morte del padre, un uomo lupo, la famiglia si trasferisce in una città di campagna dove cercano di mantenere il segreto. Una storia che vede le problematiche della diversità e il tema ricorrente del contatto con la natura. Un film a tratti divertente e a tratti serio, che però è assolutamente adatto ai più piccoli.

3 film di animazione giapponese adatti ai bambini, ma non dello Studio Ghibli che troviamo su Amazon e Netflix

L’ultimo è The Boy and The Beast, che racconta le vicende di Kyuta un giovane orfano che vive nelle strade di Shibuya, un quartiere di Tokyo. Il ragazzo all’improvviso incontra Kumatetsu, una bestia che lo prende sotto la sua ala come apprendista. Nonostante i loro continui litigi, i due iniziano a formare un legame come quello tra padre e figlio. Quando, però, qualcosa di terribile li minaccia, dovranno affrontare delle problematiche che li unirà ancora di più. Divertente e con molta azione, anche questo lungometraggio è perfetto per una serata in famiglia.

Nella ricerca di un film giapponese, bisogna, però, fare attenzione. Non tutti i cartoni sono adatti ai bambini. Infatti, nella cultura del Sol Levante, l’animazione gioca un ruolo fondamentale nel cinema e molti lungometraggi hanno temi molto più seri e meno adatti ai più piccoli. Se non si è sicuri, quasi tutti i film dello Studio Ghibli sono mirati ai bambini, ma se non si vuole ricadere sui classici adesso sappiamo da dove partire.

Lettura consigliata

Ecco 3 lavoretti fai da te adatti ai bambini facili e veloci per un weekend alternativo