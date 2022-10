Un film scioccante ormai diventato cult del cinema da vedere su Netflix

Quando nel 1896 venne proiettato l’arrivo del treno alla stazione di La Ciotat dei fratelli Lumiere il pubblico si alzò terrorizzato dall’inquadratura del treno in arrivo verso di loro. Anche se oggi questo avvenimento potrebbe far sorridere, alla fine del 1800 vedere per la prima volta un treno venire incontro alla macchina da presa fu un vero shock per gli spettatori. Da allora il cinema ne ha fatta di strada. Così come gli effetti speciali ma, ancora oggi, sono in grado di trovare nuovi metodi per sbalordirci. Uno dei maestri di questa materia è senz’altro il regista Christopher Nolan, che si fece conoscere dal grande pubblico con l’iconico film Memento. Da allora fu un tripudio di successi con film che sono entrati a pieno titolo nel santuario dei cult cinematografici.

Il maestro del cinema visionario

La filmografia di Nolan è stata perlopiù segnata dalla produzione di quelli che oggi potremmo definire gli ultimi colossal. Nolan è stato colui che ha cambiato l’immagine di Batman trasformando un supereroe per ragazzi in una figura complessa, tormentata e controversa, non più fumetto ma uomo. Oltre alla indiscutibile capacità narrativa, la trilogia del Cavaliere Oscuro è anche un esempio di maestria nell’utilizzo degli effetti speciali.

Stesso discorso può essere fatto per il più recente Interstellar, toccante film da non perdere a tema fantascientifico, su uomini alla ricerca di una nuova vita nello spazio.

Ultima fatica cinematografica invece è Tenet, complesso da seguire onestamente, ma affascinante thriller in cui l’occhio rimane decisamente appagato dalle immagini. Ma tra i super cult a cui Nolan ha dato vita è impossibile non citare il visionario Inception.

Un film scioccante ormai diventato un vero e proprio cult delle sale cinematografiche

Il film vanta un cast stellare (DiCaprio, Tom Hardy, Joseph Gordon-Lewitt, Marion Cotillard, Michael Caine) e tratta della capacità di manipolare i sogni.

Dominic Cobb (DiCaprio) svolge come professione l’estrattore di sogni. Riesce a entrare nella testa delle persone nel sonno per rubarne informazioni preziose o cambiarne le idee.

Tralasciando per un attimo la trama che ci terrà con il fiato sospeso, quello che più affascina è la costruzione della struttura dei sogni in cui i protagonisti viaggiano. Infatti per trovare le informazioni necessarie i protagonisti si avventureranno, livello dopo livello, nell’inconscio del dormiente fino a raggiungerne la parte più intima.

Non mancano colpi di scena ed effetti speciali da capogiro ma, oltre questo, saremo catturati dai risvolti che la trama ci riserverà. Tutte queste caratteristiche rendono Inception un film scioccante ormai diventato cult da non lasciar scappare per nessun motivo.

