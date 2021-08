I rischi di un’esposizione ai raggi solari non protetta sono noti a tutti. L’uso delle creme e delle protezioni solari è diventato necessario. Soprattutto in occasione delle prime esposizioni al sole primaverile. Ma cosa accade, invece, quando ci sono dei nei sulla pelle? Tutte le persone hanno minimo 10 nei sul corpo. Un neo non è altro che un insieme di cellule che producono melanina.

Normalmente la presenza di nei non dovrebbe farci preoccupare per la nostra salute. Infatti, spesso i nei sono di natura benigna. È vero anche che nel corso della vita i nei possono trasformarsi. Il pericolo più grande è che si trasformino in tumori della pelle. E uno dei fattori principali a causare questa trasformazione è l’esposizione ai raggi solari. Quindi, ecco cosa si rischia esponendo i nei ai raggi solari e come proteggersi nel periodo estivo. Il principio base è sempre quello della prevenzione.

Infatti, fare controlli periodici presso un dermatologo oppure tramite l’auto-esplorazione dei nei può non essere sufficiente. Quindi è bene evidenziare segnali di cambiamento dei nei. Tuttavia ci sono altre azioni che ci proteggono da eventuali brutte sorprese.

Ecco cosa si rischia esponendo i nei ai raggi solari e come proteggersi

Quando il primo sole caldo fa capolino, immediatamente si deve pensare al benessere della pelle. Quando si passano molte ore sotto il sole, esposti ai suoi raggi, bisogna proteggersi. I nei in questo caso corrono maggiori rischi. Ecco perché è importantissimo l’uso di creme solari ad hoc. Esse devono avere un alto schermo protettivo. Inoltre, devono essere applicate sin dalle prime esposizioni. La scelta della protezione solare deve essere fatta in base a delle caratteristiche importanti. La prima è la modalità di azione. Facciamo distinzione tra i filtri fisici, capaci di creare una membrana che riflette i raggi UV, e quelli chimici.

Questi agiscono creando un filtro che impedisce ai raggi UV di penetrare attraverso la pelle, sia nei suoi strati superficiali sia in quelli profondi. La scelta della crema solare deve basarsi sulle caratteristiche della propria pelle. Si parla infatti di fototipo, ossia la classificazione dermatologica data dalla quantità di melanina presente nella pelle di ciascuno. Se si usa una crema specifica, applicata più volte al giorno, la possibilità di evitare pericoli è più alta. Non si parla solo di scottature e ustioni, ma soprattutto di melanomi. Per questa ragione un uso sapiente delle protezioni solari e un consulto dermatologico annuale diventano fondamentali.

Chi presenta più rischi sono le persone che presentano tumori nella storia familiare. Inoltre, dovrebbero proteggersi maggiormente quelle persone che hanno molti nei. Anche chi ha pelle e capelli chiari è maggiormente esposto e dovrebbe fare maggiore attenzione.