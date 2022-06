L’operazione di pulizia della lavatrice può sembrare banale, eppure sono in molti a dimenticarsene. O per lo meno, sono in molti a rimandare questa faccenda per mancanza di tempo, oppure di volontà. Tutti sanno, però, che una lavatrice sporca è sinonimo di risultati decisamente poco ottimali e capi lavati male e non igienizzati. Con una cattiva manutenzione della macchina, infatti, non è raro tirar fuori dal cestello un bucato macchiato e maleodorante. Inoltre, non tutti sanno che un accumulo di muffa e incrostazioni di calcare si traduce in un consumo maggiore di energia e quindi in un aumento dei costi in bolletta. Oltre a far crescere le possibilità di danneggiamento dei pezzi che compongono l’elettrodomestico.

Insomma, prendersi cura della lavatrice in maniera costante è il segreto per farla durare più a lungo e mantenere alte le sue prestazioni. Per un bucato pulitissimo e una lavatrice senza germi e batteri potrebbero bastare alcuni gesti semplici e banali da compiere dopo ogni lavaggio, ma non tutti lo sanno. Cestello e guarnizioni costituiscono l’habitat ideale per la proliferazione di germi, muffa e accumuli di calcare. Quindi, bisognerà prestare particolare attenzione e ricordarsi di pulire a fondo anche negli angoli più difficili e nascosti della lavatrice.

Ecco, dunque, cosa fare per non avere mai più muffa e calcare nel cestello e sulle guarnizioni di gomma della lavatrice con questi trucchetti formidabili, con e senza candeggina

Esistono tanti metodi, prodotti e trucchetti per pulire in profondità il cestello e la guarnizione dell’elettrodomestico. Secondo molti esperti del settore, il modo più efficace per eliminare tutto lo sporco dalla guarnizione in gomma è creare una cremina composta da acqua e bicarbonato. Nel dettaglio servirebbero 2 cucchiai di bicarbonato e uno d’acqua. Versare il composto sulle zone da pulire e strofinare con l’aiuto di un vecchio spazzolino da denti, oppure una spugnetta. Questo è il metodo naturale.

Molti, poi, utilizzano la candeggina per sbiancare la gomma e igienizzare il cestello. Tuttavia, non tutti conoscono il metodo migliore per utilizzarla. Sembrerebbe un vero portento una miscela composta da un litro di acqua calda e un bicchiere di candeggina. (Si consiglia di indossare sempre i guanti, quando si maneggiano prodotti chimici). Versare il liquido in un contenitore spray e nebulizzare su tutta la guarnizione. Passare una spugnetta per eliminare in modo veloce tutto lo sporco. Stesso procedimento per la pulizia del cestello. Poi, terminare con un lavaggio breve a vuoto. In questo modo, potremmo non avere mai più muffa e calcare nel cestello e sulle guarnizioni di gomma.

