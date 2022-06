Sarebbero queste le 5 camicie eleganti da uomo più belle e particolari che non possono mancare nel guardaroba estivo e invernale

La camicia è il capo maschile per eccellenza. In grado di donare autorità e audacia a qualsiasi corporatura. Si tratta di una parte fondamentale del guardaroba di qualsiasi persona che si ritiene interessata all’eleganza classica. Ma anche se così non fosse, si tratta comunque di un componente irrinunciabile per qualsiasi armadio. A tutti capita, prima o poi, di finire invitati a una cerimonia dove bisogna vestirsi in un certo modo.

Solitamente, il panico del “che cosa mi metto?” è una sensazione molto diffusa. Ma si può rimediare facilmente prevenendo e utilizzando le regole dell’eleganza classica maschile. Di tutte le tipologie di camicie eleganti in commercio, ce ne sono alcune importantissime, ma altre che lo sono ancora di più, fin quasi a diventare fondamentali.

Sarebbero queste le 5 camicie eleganti da non farsi mai mancare: si tratta di capi così universali che vanno bene per le occasioni più disparate. Da questo, deriva il loro valore e la loro importanza. Un grande classico è la camicia azzurra. Più è scuro il colore, meno è formale la camicia, ma diventa abbinabile anche a capi chiari, andando a creare un gradevole contrasto.

In questo ambito ricade anche la camicia celeste chiaro. Conserva un buon grado di formalità ed è perfetta nei contesti ordinari, quotidiani, come quello lavorativo. Come gli abiti e i blazer blu navy, questo tipo di camicie è estremamente versatile e può andar bene anche in contesti informali. C’è poi l’intramontabile camicia a quadretti. Questa volta si tratta di un capo estremamente informale, che si può utilizzare per lo svago o per una gita senza rinunciare a quel tocco di eleganza. Ottime in inverno, magari in flanella, un tessuto che si abbina benissimo con il velluto, il tweed e altri materiali tipici delle stagioni fredde.

Una scelta elegante e davvero irrinunciabile è poi la camicia a righe blu, o azzurre, a varie tonalità: versatilissima, si presta davvero a ogni occasione, da quelle più formali a quelle più sportive. Starà benissimo e fa fare un figurone sia sotto il giusto abito da cerimonia che senza cravatta e con le maniche rigirate. Attenzione però: più sono larghe le righe, meno è formale la camicia. Il massimo della versatilità si ha con righe mediamente sottili. In ultimo, non può mancare nel repertorio dell’uomo elegante una camicia bianca, perché è l’unica tra quelle elencate ad essere squisitamente e strettamente utilizzata in contesti formali. A un matrimonio, durante una cerimonia, per un colloquio di lavoro importante: non si può sbagliare con una camicia bianca, pulita e perfettamente stirata.

