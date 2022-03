Potrebbe sembrare noioso e ripetitivo, eppure è sempre importante ricordare quanto la tavola sia fondamentale nella salute di tutti i giorni. Non solo per il bene dell’organismo in generale, ma anche della nostra estetica. Quando spieghiamo ad esempio ai nostri bambini che mangiare cetrioli farebbe bene alla pelle, ci guardano stupiti. Eppure, grazie anche ai progressi della scienza e dei ricercatori, il connubio salute tavola è sempre più legato. Andremo a vedere nell’articolo di oggi quanto può rivelarsi importante, soprattutto nelle donne, una determinata dieta anche per mantenersi belle. Una serie di suggerimenti utili che giriamo ai nostri Lettori, grazie al consulto degli specialisti.

Quando la menopausa influenza anche la purezza del viso

Non sono solo i bambini ad avere a che fare con le impurità della pelle. Si arrabbiano quando cominciano a spuntare i primi brufoli e tra di loro si prendono in giro. Gli uomini nascondono spesso saggiamente le rughe dietro alla barba. Ma le nostre mogli e mamme, quando arriva la menopausa, iniziano una battaglia estetica senza esclusione di colpi. Vediamo cosa accade tecnicamente e come cercare di prevenire a livello dieta.

Aumento delle rughe ma anche secchezza della pelle in menopausa potrebbero dipendere dall’assenza di questi importanti alimenti

È abbastanza complicato da spiegare il processo che porta ai cambiamenti cutanei nella donna dalla menopausa in poi. Per dirla molto semplicemente si tratta di un passaggio naturale, legato alla riduzione della produzione di estrogeni. Con effetto anche sulla cute e, in particolare sul viso e sulle mani. Diminuendo la funzionalità ovarica e riproduttiva, scende anche la capacità di produrre quegli ormoni che sarebbero in grado di difendere l’estetica della pelle. La conseguenza più visibile è quella della pelle più secca e meno idratata. Scenario sul quale le rughe sguazzerebbero senza alcuna pietà.

Quanto diventa importante una dieta equilibrata anche per la salute del viso

Aumento delle rughe ma anche secchezza della pelle in menopausa potrebbero trovare un importante avversario nella dieta che molti esperti consiglierebbero a riguardo. E, nello specifico ci riferiamo a:

mangiare tanta frutta e verdura, possibilmente di stagione;

bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno;

evitare fumo ed eccessi di alcol;

preferire vitamine, fibre e minerali a zuccheri e grassi.

La ricchezza di acqua e vitamine assieme la possiamo trovare in alcuni alimenti specifici e salutari come il sedano, le zucchine, gli asparagi, i cavolfiori, i pomodori, le carote e tutti i tipi di insalata.

Approfondimento

Potremmo avere una prostata in salute anche dopo i 50 anni con questi 5 alimenti ricchi di nutrienti e così semplici da assumere