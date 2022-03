Purtroppo i furti negli appartamenti sono all’ordine del giorno. Oltre a protezioni idonee dell’abitazione come inferriate o blocca-porte, possiamo mettere in campo alcuni trucchetti geniali. In questa maniera in caso di “brutte sorprese” potremmo salvare i nostri averi più preziosi.

Anche se non teniamo capitali in casa, una riserva di denaro è necessaria. Così come qualche monile, almeno per le occasioni più importanti, si tiene a portata di mano. Alcuni addirittura scelgono di non portare nessun prezioso in banca, sia per il costo delle cassette di sicurezza, sia per avere la possibilità di adoperarlo quando se ne ha voglia. Ebbene, possiamo tenere soldi e gioielli al sicuro dai ladri se si opta per delle scelte ben fatte.

I primi posti dove solitamente i malviventi vanno a curiosare sono i cassetti, anche quelli dei comodini. Anche riporli negli armadi, magari celati nelle tasche dei vestiti non è la scelta vincente. Dunque attenzione a mettere i nostri averi ben lontano da questi posti.

Il luogo più sicuro deve essere scomodo da raggiungere ma in bellavista.

Se si ha una libreria per esempio, consigliamo di inserire i preziosi e il denaro in delle buste da lettera. Quindi nasconderle fra le pagine dei libri. Guai però a non prendere nota di dove esattamente li abbiamo posizionati. Dunque scegliamo i nostri libri preferiti o con una sequenza mnemonica che ricordiamo bene.

Soldi e gioielli al sicuro dai ladri se messi in questi 5 posti impensabili

In alternativa, una mattonella traballante o un battiscopa removibile possono rivelarsi dei preziosi alleati. L’importante è dividere i preziosi in piccole buste in modo da non creare troppo volume, in modo che si mimetizzino bene nel pavimento. Anche la sacca di ricambio dell’aspirapolvere, ben pulita, potrebbe essere un rifugio sicuro.

Se invece disponiamo di poltrone o sedie imbottite possiamo nascondere il fagotto dentro la parte morbida.

Infine può tornarci molto utile anche un vecchio giocattolo. Con un peluche per esempio, si può ottenere una tasca più o meno capiente scucendone un piccolo pezzetto. Una volta poi posizionati al suo interno i nostri averi, con ago e filo ripristiniamo il pupazzo. Per non parlare della scatola di un gioco da tavola, o della confezione di un videogioco che potrebbero essere ottimi nascondigli.

Con queste piccole astuzie, anche senza una cassaforte, abbiamo più possibilità che, in caso di furto, i nostri avere non vadano nelle mani sbagliate.

Lettura consigliata

Occhio a questo errore così facile da commettere per cui il bancomat mangia la carta e come risolvere