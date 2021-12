Ci siamo finalmente. Eccoci ai giorni clou che metteranno alla prova la bilancia di casa. Pranzi e cene con amici e parenti che abbiamo atteso tutto l’anno. Grandi abbuffate di carne, pesce, dolci e salati. Pranzi che diventano spesso cene e cene che ancora un po’ e arrivano alla colazione successiva. Per aiutare il nostro organismo servono a questo punto 2 alleati: delle passeggiate e delle tisane. Sistemi naturali per migliorare digestione e metabolismo. Sarebbe questa la tisana perfetta che le nonne preparavano alla sera per digerire bene usando 1 solo ingrediente che tutti hanno in casa. Non solo camomilla e tisane per un sonno ristoratore ma anche una cena con questi 3 alimenti era un nostro suggerimento anche a tavola. Ma vediamo come prepararla e perché nella sua semplicità è davvero geniale.

Una miniera di nutrienti

Secondo le statistiche è la pianta aromatica più presente del Mediterraneo: il rosmarino. In Italia praticamente ogni famiglia ne possiede una. In giardino o sul balcone non può davvero mancare. Compagna delle carni, ma anche delle amiche di sempre: le patate. In polvere è praticamente presente in qualsiasi mix di spezie e aromi per sostituire il classico dado. Il rosmarino è in gran parte formato da:

acqua;

vitamine;

minerali;

fibre;

antiossidanti.

Quando non esistevano tutte le tisane aromatiche e speciali di oggi, le nonne prendevano un mazzo di rosmarino e con le foglie preparavano una bevanda semplice ma speciale. Come ricordato anche in questo studio, il rosmarino possiede ottime capacità digestive e attivanti dell’intestino. Ecco come preparare la nostra tisana:

mettiamo a bollire un pentolino d’acqua con un pugno di foglie o aghi freschi di rosmarino;

lasciamo in infusione per una decina di minuti, possibilmente col coperchio;

filtriamo e gustiamo tiepida o calda se vogliamo approfittare anche del suo tepore.

Un’eventuale aggiunta di limone o di succo d’arancia porterà ulteriori benefici al nostro infuso. Se abbiamo fatto dei pasti particolarmente pesanti, potremmo assumere una tisana dopo cena e una al mattino successivo, a stomaco vuoto. Oltre ad aiutare l’intestino, la tisana servirà anche a perdere quel senso di pesantezza tipico dei pasti “impegnativi”.

