Non solo sonniferi e camomille ecco l’ingrediente naturale ed economico che potrebbe farci dormire meglio come abbiamo visto nei giorni scorsi. Spesso però soprattutto dopo i 40 anni, cerchiamo rifugio nelle tisane per compensare una cena abbondante o un po’ troppo audace. Non è una scoperta che mangiare troppo tardi la sera o in maniera eccessiva, provochi rallentamento alla digestione. E una digestione che zoppica, ci porta poi a una notte quasi sicuramente insonne. Ecco, allora che diventa veramente importante anche la cena. Non solo camomilla e tisane per un sonno ristoratore ma anche una cena con questi 3 alimenti. Vedremo come la scienza consiglierebbe questi alimenti proprio grazie alle sostanze e ai nutrienti contenuti.

La ricotta è sempre presente

Se c’è un alimento presente in quasi tutte le diete è la ricotta. Soprattutto, quella fresca da banco gastronomia, priva di conservanti. La ricotta secondo i ricercatori aiuterebbe a prendere sonno prima e meglio grazie a un suo aminoacido essenziale. Si chiama triptofano e aiuterebbe ad elevare la serotonina e la melatonina nel cervello. La ricotta mangiata sarebbe quindi un eccellente aiuto per:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

combattere lo stress della giornata;

favorire il relax della mente e del corpo.

Non dimentichiamo che il triptofano è contenuto anche in alcuni medicinali contro la depressione.

Non solo camomilla e tisane per un sonno ristoratore ma anche una cena con questi 3 alimenti

Nella classifica degli alimenti potenzialmente validi per prendere sonno prima ecco un outsider: gli spinaci. Qualcuno potrebbe giustamente sorprendersi, ricordando che gli spinaci sono una fonte di energia. Verissimo, ma non dimentichiamo che contengono anche dei nutrienti potenzialmente utili per il relax muscolare:

acido folico;

vitamina B;

minerali;

clorofilla.

Pochi sanno infatti che la clorofilla non è utile solo alle piante, ma anche al nostro organismo. Il suo contributo sarebbe fondamentale all’interno della circolazione sanguigna. Andrebbe infatti ad agire come un regolatore di energie, facilitando inoltre l’assorbimento dei minerali nei muscoli e favorendo il benessere del cuore.

Il riso integrale

Per concludere questo nostro giro negli alimenti possibili alleati del sonno, ecco il riso, soprattutto quello integrale. Molti esperti di alimentazione consiglierebbero alla sera il riso piuttosto della pasta. Questo, perché è più digeribile. A livello di nutrienti, il riso integrale in special modo, contiene a sua volta il triptofano, sostanza che abbiamo trattato sopra con la ricotta.

Approfondimento

Svelato perché il famoso e doloroso colpo della strega colpirebbe soprattutto questa categoria di persone