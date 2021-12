Classica scena di un film quando tutto attorno ci sono freddo e neve e i protagonisti bevono qualcosa di forte per scaldarsi. Tipo un whisky o una vodka. Solo per fare due esempi classici di superalcolici. Nel West lo chiamavano addirittura “torcibudella” il bourbon servito nei mitici saloon. Ma, mentre la sensazione di calore corporea è passeggera con l’alcol, il cibo aiuta a scaldarci. Sembra incredibile ma per sentire meno il freddo dovremmo mangiare di più questi preziosissimi alimenti ogni giorno. Nulla di eccezionale o di magico, ma come ricordano gli esperti, semplicemente merito dei nutrienti contenuti nel cibo. In queste che sono le giornate più fredde dell’anno, vediamo cosa sarebbe meglio mangiare. Soprattutto nel caso in cui lavoriamo o stiamo tanto all’esterno.

Molto bene gli acidi grassi omega 3

Sono ancora una volta nella lista degli alimenti benefici tutti quelli che contengono i famosi acidi grassi omega 3. Nei paesi molto freddi che si affacciano sul mare è scontato che si consumi tanto pesce. Ma non è solo un’abitudine. Si deve al fatto che gli acidi in questione svolgono anche delle azioni antinfiammatorie e difensive del sistema immunitario. Molto importante, come riconosciuto anche dalla scienza è la funzione di protezione dell’attività cardiaca svolta da questi alimenti. In sostanza permetterebbero al cuore di agire correttamente, proteggendone la funzione. Come ricordato anche in questo studio. Pensiamo alle scene dei film in cui i protagonisti si stanno assiderando e temono di addormentarsi per non svegliarsi più. In quest’ottica andrebbe visto e letto l’articolo di approfondimento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Sembra incredibile ma per sentire meno il freddo dovremmo mangiare di più questi preziosissimi alimenti ogni giorno

Non solo acidi grassi omega 3 ma anche proteine per cercare di mantenere la temperatura corporea a 36°. Quando mangiamo una bistecca, giusto per fare un esempio, il nostro organismo avvia il processo di termogenesi. All’interno, cioè della digestione, il metabolismo sviluppa calore corporeo. Non solo, perché le proteine favoriscono il benessere dei muscoli. Un corpo muscoloso e tonico resiste meglio al freddo perché gli strati muscolari e adiposi fanno da vera e propria coperta al nostro corpo. Senza dimenticare che le proteine concorrono alla riparazione e allo sviluppo dei muscoli. Ovviamente, sarebbe meglio mangiare proteine magre come quelle del pesce, del pollo, del tacchino e del manzo.

Approfondimento

Cuore elastico e colesterolo sotto controllo con questo pesce ricchissimo di omega 3 riconosciuto benefico dalla scienza