Per chi soffre di diabete e colesterolo alto i pranzi e le cene del Natale e delle feste sono un vero incubo. Infatti questi pasti in genere abbondano di cibi altamente calorici e ricchi di grassi saturi, come insaccati, formaggi, burro, ecc. Anche i dolci sono una fonte di calorie a volte inimmaginabile. Per esempio stupisce scoprire le calorie che hanno una fetta di pandoro o di panettone. Nella sfida panettone contro pandoro ecco come limitare le calorie e quale preferire per non alzare il colesterolo cattivo.

2 gustosissime e sane alternative ai dolci di Natale

Mangiare con moderazione è la regola principe quando si affrontano pranzi e cene importanti. Concedersi una tantum un po’ di tutto ma in moderate quantità può essere la soluzione. Oppure optare per cibi ugualmente gustosi ma con un basso apporto di calorie e quindi meno pericolosi per chi ha diabete o colesterolo alto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Per esempio i dolci a base di castagne possono essere un’alternativa valida. Le castagne hanno un basso apporto calorico, pari a circa 165 kilocalorie ogni 100 grammi ed hanno un alto apporto proteico. Inoltre hanno un basso indice glicemico. In più, questi frutti contengono acidi grassi essenziali per l’organismo, come l’acido oleico e l’acido linoleico.

Un dolce a base di castagne non solo sarà gustoso ma sarà anche un toccasana per la salute. Queste 2 gustosissime e sane alternative ai dolci di Natale, sono a base di questo frutto tipico autunnale. Ecco cosa occorre per fare un dessert veloce e light a base di crema di castagne per il pranzo o la cena di Natale.

La ricetta si compone di sole castagne (50 grammi a porzione) e latte di cocco (40 millilitri a porzione). Si sbucciano le castagne, si spezzettano e si mettono a bollire nel latte per circa 30 minuti a fuoco lento. Meglio mescolare ogni 5 minuti. A fine cottura si avrà un composto cremoso. Si mette l’impasto in un frullatore o in un robot da cucina e si frulla. Il risultato sarà una crema liscia e gustosissima.

Un tipico dolce toscano, il castagnaccio

Se per Natale si propone il dolce di castagne per Capodanno si può preparare il castagnaccio, tipico dolce toscano. Per la preparazione per ogni commensale occorrono 70 grammi di farina di castagne, 15 g. di gherigli di noci e pinoli, 10 g. d’uvetta. Inoltre occorrono poco meno di un ettolitro d’acqua, 10 g. d’olio extravergine d’oliva, del sale e 1 rametto di rosmarino. La preparazione è semplice, bastano 10 minuti, le indicazioni si trovano facilmente sul web.

Mangiare sano non significa necessariamente rinunciare a cibi gustosi ma fare attenzione a ciò che si mangia. Per esempio ecco un primo senza colesterolo e tanti benefici per cuore e cervello con un velocissimo piatto di pasta condito in questo modo.

Approfondimento

Queste 4 verdure di dicembre con zero colesterolo aiuterebbero a proteggere arterie e cuore e sono nemiche dell’influenza