Il torcicollo al risveglio è sicuramente un modo antipatico con cui cominciare la giornata soprattutto perché spesso non si riesce a farlo passare prima che si esca di casa.

La scorretta angolatura del collo tenuta durante la notte provoca irrigidimento e una sollecitazione dei legamenti da cui deriva l’infiammazione.

I bruschi movimenti che caratterizzano un sonno agitato mettono a dura prova la muscolatura causando i dolori cervicali che ci bloccano una volta svegli.

Per allontanare il dolore cervicale sarebbe meglio adottare questi rimedi

Il cuscino cervicale strutturato per supportare correttamente il collo potrebbe prevenire questo tipo di disturbo, ma se l’infiammazione è già presente potrebbe non bastare.

Utilizzando il caldo e il freddo una volta in piedi otteniamo una prima sensazione di sollievo che ci permette di capire l’entità dell’infiammazione.

Se è presente una lesione che ci siamo procurati in precedenza a causa di un movimento brusco, utilizzare il ghiaccio con piccoli intervalli di tempo è un primo rimedio. Se si tratta di irrigidimento, possiamo ricorrere a una doccia calda che permette ai muscoli di rilassarsi attenuando il dolore.

Il passo successivo è un leggero massaggio grazie al quale la circolazione sanguigna riprende il flusso normale riattivato con la doccia calda. Il massaggio dev’essere semplice e non forzato, per questo si può praticare utilizzando i polpastrelli che premono la parte dolorante e muovendo la spalla interessata. Si possono utilizzare entrambe le mani e rivolgere lo sguardo verso l’alto per stirare la colonna vertebrale nella zona del collo.

Un’attività che va a completare lo stiramento della muscolatura e la ripresa della circolazione sanguigna è lo stretching. Sono attività che si possono svolgere in casa autonomamente, è però consigliata la frequentazione di una palestra in modo che degli istruttori professionisti possano rimanere la guida principale in questo tipo di rimedi.

3 esercizi che possono essere svolti appena svegli

Si tratta di due esercizi per la muscolatura laterale e uno per la muscolatura posteriore.

Nel primo esercizio si uniscono le mani dietro la schiena per poi spingere verso il basso piegando il collo verso destra e poi verso sinistra stirandolo con un movimento della spalla.

Nel secondo si porta il braccio sopra la testa e con un’azione molto leggera della mano si piega il collo accompagnandolo verso la spalla. Se si effettua il movimento con il braccio destro, quello sinistro rimane disteso. Viceversa se lo si effettua con il sinistro, a stare disteso è il braccio destro.

L’ultimo esercizio è quello per la muscolatura posteriore per cui è necessario incrociare le mani dietro la testa. Tenendo la schiena dritta, si farà una leggera pressione verso il basso.

Per allontanare il dolore cervicale sarebbe meglio adottare questi rimedi e ripetere questi esercizi ogni mattina. Tenendo le posizioni di stretching per un tempo che va dai 12/15 secondi ai 25/30, si possono ottenere dei vantaggi nel caso in cui il risveglio non sia stato dei migliori.