La moda è davvero imprevedibile e sorprendente, e forse è proprio questa sua caratteristica a renderla così affascinante. Infatti, spesso le tendenze ci lasciano a bocca aperta, portando in vetta capi, vestiti e accessori a cui non avremmo mai pensato. Se siamo delle fashion victims, però, tutto ciò che possiamo fare è apprezzare questi cambiamenti così improvvisi e inaspettati, e cercare di rimanere al passo con i tempi. E questo non riguarda solo gli abiti che indossiamo. Di certo possiamo seguire le tendenze per quanto concerne, per esempio, i cappotti (e in questo nostro precedente articolo, sarà possibile consultarne uno super alla moda per questo inverno). Ma dobbiamo provare le novità anche per diversi accessori.

Saranno proprio queste le scarpe che faranno faville in inverno e che tutti vorremo avere nel nostro guardaroba

Infatti, seguire la moda significa adattarsi anche ad accessori, borse, scarpe e gioielli di tendenza. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo indicato una borsa che spaccherà come non mai durante la prossima stagione e che molti vorranno sicuramente avere nel proprio armadio. Oggi facciamo la stessa cosa, concentrandoci però su un paio di scarpe che conquisteranno i nostri cuori. Molti di noi già le conoscono di sicuro. Si tratta degli stivali furry, i doposci ricoperti di pelo (noi consigliamo sintetico ovviamente) da indossare con grande stile in città. Infatti, saranno proprio queste le scarpe che faranno faville in inverno e che tutti vorremo avere nel nostro guardaroba.

Come indossare con grande disinvoltura i doposci anche in città per un look davvero straordinario e fuori dal comune

Indossare i doposci ricoperti di pelo sarà un vero e proprio must in città durante il prossimo inverno. Proprio per questo motivo, quindi, dobbiamo capire come indossarli per valorizzarli al meglio. Ci sono diversi outfit che potremmo creare con questo paio di scarpe e che potrebbero renderci di tendenza. Uno dei tanti, per esempio, sarà quello che comprende dei pantaloni skinny neri, che aderiscano alla perfezione su cosce e polpacci, abbinati con un maglioncino aderente bianco, un cappottino svasato e i nostri stivali.

Oppure, potremmo optare per un classico vestitino nero accompagnato da calze e stivali e da un blazer invernale che ricordi lo stile montanaro. Per coloro che soffrono il caldo ma che non hanno paura delle basse temperature, possiamo anche consigliare un look piuttosto audace. Maglione, cappotto, stivali furry alti fino al ginocchio e pantaloncini. Le idee, come abbiamo visto, sono tantissime. Basterà trovare quella più adatta al nostro stile per un risultato soddisfacente e un look davvero invidiabile.

