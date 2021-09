La stagione fredda è ormai alle porte ed è ora di cambiare il nostro guardaroba. Dall’armadio e dai cassetti, infatti, dovremo togliere tutti i vestiti estivi e salutarli fino al prossimo anno. E potremo poi nuovamente riempire gli spazi con i nostri amati maglioni, con i cappotti e con le maniche lunghe che a molti sono mancati. Ma se vogliamo seguire la moda e dare un nuovo tocco al nostro look, possiamo prendere in considerazione dei consigli utilissimi per i mesi che verranno. Ne abbiamo dato uno proprio in “Sarà proprio questo l’inaspettato e meraviglioso colore che spopolerà nell’autunno inverno 2021 e 2022”. E anche nel nostro “Procuriamoci subito questo capo perché spaccherà come mai nell’autunno e nell’inverno 2021 e 2022” sarà possibile consultarne un altro.

Sarà proprio questo il cappotto che spopolerà come mai in inverno rendendoci super alla moda

I cappotti che andranno alla moda nella prossima stagione hanno una cosa in comune: sono tutti oversize. Perciò, continuiamo ad abbracciare affettuosamente il nostro long coat, perché non ci abbandonerà neanche quest’anno. Ma stavolta ci sarà una nuova e forse inaspettata parola d’ordine: leopardato. Infatti, sarà proprio questo il cappotto che spopolerà come mai in inverno rendendoci super alla moda! Il nostro cappotto maxi con questa tinta ci avvolgerà come in un abbraccio caldo durante le fredde giornate invernali.

E, nonostante molte non siano molto aperte all’animal print, dovremmo davvero dargli una possibilità. Questo tipo di stile, infatti, sta ormai conquistando passerelle e negozi e diverse persone lo amano. E quindi un motivo ci sarà. Un look del genere potrà farci sentire vincenti e audaci. Ma, al tempo stesso, non ci farà assolutamente perdere la nostra eleganza e la sobrietà che ci contraddistingue, tutt’altro! Dare un tocco originale al proprio guardaroba è proprio ciò che potrebbe rendere questa stagione diversa e interessante.

Ecco come indossare con grande eleganza il leopardato per un look davvero formidabile e alla moda

La cosa migliore per abbinare nel modo giusto il cappotto leopardato sarà sicuramente farlo con tinte neutre. Per esempio, un look total black con questo fantastico cappotto sopra non ci farà di certo passare inosservate. O anche un total white, con una tonalità più accesa di scarpe, potrebbe davvero regalarci un look invidiabile. Inoltre, possiamo sbizzarrirci seguendo il nostro stile e il nostro gusto e ricordando che il leopardato mostrerà la parte più audace della nostra personalità.

Ma non pensiamo solo agli abiti. Un look, infatti, è formato da ogni accessorio e capo. E, in questo caso, sarà impossibile non guardare quali scarpe vorremo indossare durante la prossima stagione. Un ottimo consiglio lo abbiamo già dato nel nostro precedente articolo “Non tacchi o stivali ma saranno queste le scarpe che spopoleranno come mai questo inverno”. Qui, infatti, troveremo sicuramente tutte le informazioni che cerchiamo e potremo essere certe di essere davvero di tendenza.