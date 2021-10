Il Gruppo Kering, proprietario di diversi brand di lusso quali Gucci, Saint Laurent e Balenciaga, è alla ricerca di personale sia in Italia che all’estero. Le posizioni aperte sono davvero numerose. Oltre 1.310 offerte di lavoro solo sul territorio italiano, cui si aggiungono le circa 1.710 selezioni attive all’estero. Scopriamo di seguito i profili ricercati, i tipi di contratto, le sedi interessate e come fare domanda per candidarsi.

Le opportunità di lavoro in Italia

Posizioni aperte a non finire per lavorare nel lusso sfrenato con le nuove opportunità di Gucci ed altri marchi di alta moda. Gli inserimenti prevedono contratto a tempo indeterminato, determinato, tirocinio e apprendistato a seconda del profilo ricercato. Le sedi italiane interessate nell’aggiornamento del personale sono situate in diverse regioni di Italia. Fra queste spiccano Lombardia, Piemonte, Toscana e Lazio. Per quanto riguarda i requisiti richiesti per candidarsi, si passa da laureati in materie specifiche a diplomati con e senza esperienza. Inoltre, nella maggior parte dei casi è richiesta la conoscenza della lingua inglese.

Le selezioni all’estero

Oltre mille posizioni aperte per lavorare con Kering in giro per il mondo. Stati Uniti, Cina, Francia, Germania, Australia, Hong Kong, Giappone, Messico e Canada sono fra i Paesi interessati nelle ricerche. Si ricerca personale per le aree Vendite, Marketing, Finanza, Risorse Umane, Merchandising, Information Technology e tante altre.

Kering SA cerca dipendenti non solo per la holding generale, ma anche per i suoi marchi di alta moda. Fra questi, come già anticipato nel titolo, Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Pomellato Alexander McQueen e Saint Laurent. Sono numerosi i profili disponibili, specie in Gucci. Solo su Scandicci ne sono ricercati oltre 40. Non sono da meno le opportunità offerte su Milano, Firenze, Macerata e Venezia.

Come inviare la candidatura

Per visualizzare tutte le offerte di lavoro disponibili nel dettaglio, è possibile visitare la sezione Talent presente sul portale web di Kering. A partire da questa finestra sarà possibile accedere alla categoria Jobs for You per visualizzare tutte le posizioni aperte. Grazie al filtro per tipo di contratto, tipologia di lavoro, Paese e Dipartimento, la ricerca del profilo ideale per il quale candidarsi risulterà veloce ed agevole.

