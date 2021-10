La moda è davvero imprevedibile e ogni anno propone nuovi capi che potrebbero davvero stupirci. Infatti, le tendenze spesso osano, esagerano e trasgrediscono regole e schemi che durano da anni. Oppure tornano al passato, si ispirano agli anni precedenti e agli stili vintage che molti amano e ripropongono capi che sembravano ormai essere finiti nel dimenticatoio. E il tutto accade con una tale velocità e fluidità che a volte può sembrare difficile star dietro ai cambiamenti. Infatti, ogni sfilata, passerella o settimana della moda sembra riportare in auge vecchie glorie e, al tempo stesso, proporre delle innovazioni davvero interessanti.

Pochi se lo aspettavano ma sarà proprio questo l’accessorio per cui tutti impazziranno letteralmente questo inverno

Per quanto riguarda i capi del passato, ce ne sono tantissimi che sono ormai tornati di moda anche da tempo e che dovremmo assolutamente tirare fuori dagli scatoloni. Tra questi, in passato, ne avevamo già citati alcuni. Basterà consultare questo nostro precedente articolo, per esempio, per conoscere un vecchio capo che sta spopolando come mai. E questo accade anche con le scarpe. Oggi, invece, guardiamo al futuro. Perciò procuriamoci immediatamente una borsa metallizzata. Infatti, pochi se lo aspettavano ma sarà proprio questo l’accessorio per cui tutti impazziranno letteralmente questo inverno. Basterà sapere come abbinarlo per creare un look davvero alla moda che potrà farci notare da tutti.

Ecco come indossare le borse metallizzate per uno stile che osa ma rimane elegante

Abbinare una borsa così importante e vistosa potrebbe apparire difficile a primo impatto, ma in realtà sarà sufficiente conoscere qualche piccolo trucco per rendere il tutto molto semplice. Per esempio, con un accessorio del genere, potremmo indossare un maxi cappotto nero o bianco, che donerebbe quel tocco di raffinatezza unico al nostro stile. Oppure, possiamo optare per uno stile casual con pantaloni bianchi e maglioncino a girocollo, scegliendo il colore che meglio si abbina a quello della borsa.

Per un look davvero stiloso, poi, possiamo provare dei pantaloni neri e un giubbotto multicolore con degli stivaletti in pelle. Davvero un tocco di tendenza che potrebbe donare alla nostra immagine quella verve che molti di noi ricercano. E ovviamente possiamo anche seguire il nostro gusto. Questi sono solo dei suggerimenti che possono aiutare chi si trova in difficoltà. Ma sperimentare fa parte della moda. Quindi lasciamo fluire le nostre idee e la nostra creatività e creiamo più abbinamenti possibili per un look unico e originale.

Approfondimento

