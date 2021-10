È sempre un buon momento per provare ricette nuove. Sono loro infatti che ci permettono di migliorare come cuochi e di imparare tecniche sempre nuove. Per diventare davvero bravi, poi, dovremmo cercare di ampliare i nostri orizzonti, imparando non solo preparazioni italiane ma anche estere.

Oggi andiamo proprio a scoprire una ricetta che viene da lontano, precisamente dal Giappone. Si tratta di una preparazione semplice, ma che ci farà fare un figurone con i commensali. Pochissimi cucinano la cotoletta così ma se la proviamo non potremo più farne a meno.

Ingredienti

Oggi proviamo a cucinare la cotoletta con la salsa giapponese tonkatsu. Molti non conosceranno questo nome, che anzi può far sorridere, ma in realtà si tratta di una preparazione estremamente popolare in Giappone. Gli ingredienti necessari per la cotoletta sono:

4 cotolette di maiale da 200 grammi;

65 grammi di pangrattato;

50 grammi di semi di sesamo;

2 cucchiai di farina normale;

2 uova sbattute;

olio di semi di girasole;

rafano tagliato sottile.

E per la salsa:

2 cucchiai di salsa di soia dolce;

un cucchiaio di salsa Worcestershire;

100 millilitri di salsa di pomodoro;

mezzo cucchiaino di aglio in polvere;

mezzo cucchiaino di zenzero macinato.

Pur essendo una preparazione esotica, gli ingredienti sono piuttosto semplici da reperire. Consigliamo sempre di rivolgersi al proprio negozio di fiducia o ai migliori negozi in rete.

Una volta che ci siamo procurati tutti gli ingredienti possiamo iniziare. Mettiamo insieme il pangrattato, i semi di sesamo e la farina in una ciotola e mescoliamo. In una ciotola a parte, uniamo le uova e poca acqua, circa un cucchiaio. Immergiamo tutte le cotolette nella miscela di uova, in modo da bagnarle bene. Poi passiamole nel pangrattato, così da coprirle interamente e mettiamole da parte.

Scaldiamo l’olio in una padella a fuoco medio-alto. Ora mettiamoci le cotolette e cuocere per 3 minuti per lato o comunque fino a quando sono dorate e cotte.

Nel frattempo, prepariamo la salsa tonkatsu. Fortunatamente, la preparazione è semplicissima: basta combinare tutti gli ingredienti che abbiamo indicato in una ciotola. Mescoliamo bene, fino a quando otterremo un composto omogeneo e il nostro piatto è pronto. Mettiamo la salsa in tante piccole scodelle quanti sono i commensali. Poi serviamo le cotolette aggiungendoci un po’ di rafano sopra e con la scodella di salsa vicina. Se preferiamo, possiamo anche servire con contorno di verdure di stagione.