Quando una donna si guarda allo specchio, deve piacersi in tutto e per tutto. Ma ci sono dei punti deboli del fisico per ognuna. E, sicuramente, per tantissime donne la zona del corpo che meno apprezzano di se stesse sono le gambe. Si tratta di un problema per molte ma, quando ci si veste, è facilmente risolvibile. Basta sapere cosa indossare! Perciò, ecco quali sono le scarpe da scegliere per far sembrare le gambe più magre, senza dover indossare i tacchi.

Bisogna scegliere il giusto colore di scarpe

Per prima cosa, bisogna sempre pensare al colore delle scarpe. Questo infatti sarà l’elemento fondamentale per slanciare le gambe e farle sembrare più snelle. Dunque, se si ha un pantalone nero, bisognerà indossare delle scarpe nere. Se invece le calze che si indossano sono color carne, allora si dovrà optare per delle scarpe colore nude. Anche un color beige molto chiaro andrà benissimo in quell’occasione.

Mai scegliere scarpe che tagliano la caviglia

Se non si hanno delle gambe davvero fine, allora scarpe o stivaletti che tagliano la caviglia sono completamente da bocciare. Questo tipo di modello, infatti, non farà altro che far sembrare la gamba più tozza. Perciò, bisognerà optare o per degli stivali che arrivino ad altezza ginocchia oppure per delle scarpe con un decolleté piuttosto accentuato.

Non serve il tacco, ma un piccolo rialzo può sicuramente aiutare

Come ultimo consiglio, sarà sempre meglio cercare delle scarpe che abbiano un piccolo rialzo. I tacchi alti non sono necessari, anche se sicuramente sono la tipologia di calzature che più slanciano le gambe. Ma, comunque, anche prendendo delle scarpe basse, un centimetro di tacco aiuterà di sicuro. Perciò, ecco quali sono le scarpe da scegliere per far sembrare le gambe più magre, senza dover indossare i tacchi.

