Sarà un successo assicurato questo morbidissimo polpettone ripieno da fare al forno in pochi passaggi

Il polpettone è uno dei più classici e apprezzati secondi piatti di carne, da realizzare per tutta la famiglia, soprattutto la domenica a pranzo. Si tratta sostanzialmente di una ricetta svuota frigo che possiamo arricchire con svariati ingredienti, anche quelli avanzati o rimasti, appunto, in frigorifero.

In questa ricetta vedremo tutti i passaggi per comporre il polpettone, aggiungendo un ingrediente che proprio adesso sta spopolando sulle nostre tavole.

Stiamo parlando del carciofo, un ortaggio di stagione nutriente e salutare, che in questo periodo possiamo apprezzare anche come contorno.

Per realizzare il nostro polpettone ripieno avremo bisogno di:

500 grammi di macinato di carne mista;

50 grammi di scamorza;

80 grammi di prosciutto crudo;

2 carciofi;

2 uova;

30 grammi di formaggio grattugiato (Grana o Parmigiano);

25 grammi di pangrattato;

olio extra vergine di oliva;

sale, pepe, prezzemolo e aromi.

Procedimento

Il primo passaggio consiste nel pulire per bene i carciofi, eleminando tutte le foglie esterne ed eventuali spine. Una volta puliti, tagliamoli a metà verticalmente e cuociamoli in padella con olio EVO, sale, pepe e mezzo bicchiere di acqua. Quando saranno cotti, e quindi più morbidi, riponiamoli in una ciotola e lasciamoli raffreddare.

Nel frattempo, in un altro recipiente più ampio, inseriamo la carne macinata, le uova, il formaggio grattugiato ed il pangrattato. Impastiamo per bene gli ingredienti con le mani, ed aggiungiamo anche il sale, il pepe, il prezzemolo ed eventualmente altri aromi a piacere.

Ora stendiamo le nostre fette di prosciutto crudo ricoprendo tutta la superficie di un foglio di carta da forno. Fatto ciò, disponiamo la carne appena lavorata al di sopra di esse in maniera uniforme.

Dopo di che, adagiamo i carciofi cotti sulla carne e, al di sopra di essi, collochiamo la scamorza tagliata a fette.

A questo punto arriva la fase più delicata dell’operazione. Sollevando uno dei lati corti della carta forno, iniziamo ad arrotolare con attenzione il nostro polpettone. Una volta finito, inseriamolo in una rete o leghiamolo stretto con uno spago da cucina ed inforniamolo a 180 gradi per circa 45 minuti.

Sarà un successo assicurato questo morbidissimo polpettone ripieno da fare al forno in pochi passaggi. Insieme al polpettone possiamo anche cuocere delle patate, che gli faranno poi da contorno in un secondo piatto davvero superlativo.