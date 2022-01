Dopo le grandi scorpacciate di Natale e Capodanno, è fondamentale in questi giorni ritornare a mangiare alimenti sani e nutrienti. Spazio, quindi, a cotture più leggere, come quelle in umido o al forno, nonché ad alimenti come pesce, carne magra, legumi, frutta e verdure.

Tra le verdure e gli ortaggi di stagione, possiamo ad esempio far affidamento sulle patate ed i carciofi. Entrambi, infatti, sono ricchi di sostanze nutrienti che favoriscono il buon funzionamento dell’intestino e del metabolismo. Senza però dilungarci troppo sugli indiscussi benefici di questi due ingredienti, scopriamo ora come unirli in un fantastico pasticcio di verdure, da servire come contorno.

È questo il contorno di verdure più delizioso dell’inverno che aiuterà anche l’intestino a funzionare meglio

Ingredienti per 4 persone

1 kg di patate;

500 grammi di carciofi da pulire;

170 grammi di panna fresca;

80 millilitri di latte;

80 grammi di formaggio grattugiato;

vino bianco;

olio extra vergine di oliva;

aglio;

sale e pepe.

Procedimento

Per prima cosa, iniziamo a pulire i carciofi eliminando le spine, le foglie esterne ed estraendo solo il cuore. Durante la pulizia, attenzione a non commettere questi 3 errori che molti spesso sottovalutano. A questo punto, sbucciamo e tagliamo a cubetti grossolani le patate e lessiamole per 10 minuti in abbondante acqua salata.

Fatto ciò, in un ampio tegame lasciamo imbiondire uno spicchio di aglio ed inseriamo i carciofi a spicchi. Dopo qualche minuto di rosolatura, aggiungiamo anche il sale ed il pepe e sfumiamo con mezzo bicchiere di vino bianco. Ora siamo pronti per aggiungere le patate insieme ad un paio di mestoli di acqua di cottura delle stesse. Per evitare qualsiasi tipo di spreco, possiamo riutilizzare la restante parte di acqua di cottura in questi modi geniali ed innovativi.

Ritornando alla ricetta, una volta aggiunte le patate, possiamo coprire il tegame con un coperchio e lasciar cuocere per circa 10 minuti. Trascorso il tempo necessario, allontaniamo la padella dal fuoco, spolveriamo del prezzemolo e lasciamo intiepidire.

Nel frattempo, in una ciotola, sbattiamo le uova, alle quali andremo ad unire anche la panna, il latte e parte del formaggio grattugiato. Fatto ciò, inseriamo le verdure in una teglia e ricopriamole con il composto di uova e panna, spolverando la parte restante di formaggio. Inforniamo quindi a 180 gradi e lasciamo cuocere per altri 30 minuti. Quindi, è questo il contorno di verdure più delizioso dell’inverno che aiuterà anche l’intestino a funzionare meglio.