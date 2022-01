Per pulire in maniera efficace superfici delicate come quelle in marmo o in ceramica bisogna prestare molta attenzione ai prodotti che si utilizzano.

Spesso, infatti, soprattutto sul web e nei vari gruppi social, molti consigliano di utilizzare soluzioni dalla dubbia efficacia, o che addirittura danneggiano i materiali.

È molto importante quindi capire quali sono i prodotti più efficaci per trattare certe superfici e come mescolarli tra loro senza creare pasticci. In questo articolo sveleremo una soluzione fai da te che non avrà nulla da invidiare ai prodotti in commercio.

Infatti, ecco la cera lucidante che farà brillare le superfici in marmo, in ceramica e persino i sanitari

Per realizzare la nostra cera lucidante avremo bisogno di 3 ingredienti facilmente reperibili in commercio.

Il primo ingrediente è il bicarbonato di sodio che, come abbiamo spiegato in un precedente articolo, serve a ben poco nelle pulizie. Infatti, questo prodotto non possiede tutte le proprietà sgrassanti ed igienizzanti che molti gli attribuiscono. Tuttavia, può essere utilizzato efficacemente in tanti altri modi, soprattutto se si sfrutta la sua azione abrasiva. Nella nostra preparazione, il bicarbonato servirà soltanto per dare più alcalinità e consistenza al composto.

Il secondo ingrediente è il detersivo per i piatti, che è uno dei tensioattivi più economici e facili da reperire nei negozi. Grazie a questo prodotto è possibile realizzare svariati detersivi fai da te, utilissimi ad esempio per pulire efficacemente qualsiasi pavimento. Anche in questo caso, sfrutteremo le sue capacità sgrassanti per pulire in un batter d’occhio marmo, ceramiche e sanitari.

Il terzo ed ultimo ingrediente è la glicerina vegetale. Si tratta di un prodotto, reperibile anche in farmacia, che viene principalmente utilizzato sia in campo alimentare che in quello cosmetico. Infatti, grazie alle sue capacità emollienti ed antiossidanti, viene spesso inserito all’interno di creme, saponi o balsami per capelli.

In questo caso, però, ci servirà per potenziare e dare maggiore efficacia al detersivo per i piatti.

Dosi e modalità d’uso

Le dosi necessarie per la nostra cera sono:

4 cucchiai di bicarbonato di sodio;

1 cucchiaio di detersivo per i piatti;

1 cucchiaio di glicerina.

Per realizzarla, basterà soltanto inserire i tre ingredienti in una ciotola e mescolarli tra loro aggiungendo dell’acqua a filo. Una volta ottenuta una sorta di pappetta, possiamo passarla sulle superfici da lucidare e farla agire. Dopo qualche minuto, possiamo quindi pulire il tutto passando un panno umido, o una spugna, e risciacquare. Quindi, ecco la cera lucidante che farà brillare le superfici in marmo, in ceramica e persino i sanitari.