Fino a tutto gennaio sarà possibile candidarsi al premio Franco Solinas per progetti di film lungometraggio per il cinema e le piattaforme multimediali. Il concorso è di respiro internazionale e si rivolge sia ad esperti sceneggiatori di settore che a giovani emergenti.

Il bando prevede tutta una serie di regole (e dei premi finali), che sintetizziamo in questa sede. Dunque, occhio al Premio da 8.000 euro e alla borsa di studio da 1.000 euro per giovani artisti e creativi.

Uno sguardo ai requisiti di partecipazione

L’art. 2 del bando presenta i requisiti di partecipazione al concorso. Troviamo anzitutto la maggiore età e nessun limite sulla nazionalità. Inoltre, si precisa che al concorso si partecipa in forma anonima a tutela della parità di condizione tra i partecipanti.

Ogni candidato può partecipare con un massimo di 2 soggetti, scritti da un autore singolo o da un gruppi autori (o co-autori) intesi in senso unitario. Il concorso accetta solo Soggetti inediti e originali, scritti in lingua italiana, e di proprietà esclusiva dell’autore/i.

Non sono ammessi alla selezione soggetti e/o sceneggiature tratti da testi letterari, anche inediti, che non siano dell’autore/i concorrenti. Ancora, non sono ammessi progetti già in fase di realizzazione e soggetti che hanno già vinto altri concorsi prima del presente Premio Solinas.

Come si articola il concorso

Il concorso si snoda attraverso 5 fasi. La prima è di selezione in cui una giuria di professionisti valuta i progetti ricevuti in forma anonima. A seguire, gli autori dei progetti finalisti dovranno inviare, nel giro di una settimana, la Scaletta al Premio Solinas. Dopo tale invio, gli autori (terza fase) avranno 3 mesi di tempo per scrivere la sceneggiatura.

La quarta fase prevede che la direzione del premio Solinas invii le sceneggiature ad un’altra giuria per l’assegnazione di alcuni premi. Vale a dire la borsa di studio Claudia Sbarigia, del valore di 1.000 euro, e il premio Franco Solinas Migliore Sceneggiatura del valore di 8.000 euro.

Infine il concorso prevede anche il premio Franco Solinas Miglior Soggetto, del valore di 1.500 euro.

La quinta ed ultima fase prevede l’incontro tra gli autori finalisti e la giuria.

Occhio al Premio da 8.000 euro e alla borsa di studio da 1.000 euro per giovani artisti

La scadenza di partecipazione è fissata al 31 gennaio (scade il 7 febbraio, invece, quest’importante concorso al MEF). I materiali da inviare per la prima fase sono: il ʺpitchʺ o presentazione, il soggetto e il titolo.

L’art 6 illustra nei minimi dettagli le modalità di invio dei progetti. In particolare, i partecipati prima dell’invio dovranno versare una quota di iscrizione di 120 euro. L’inoltro dei progetti deve avvenire online entro la mezzanotte del 31 gennaio. A seguire (entro l’1 febbraio) dovrà essere inviata per posta una busta chiusa senza indicazione del mittente. Questa dovrà essere contrassegnata dall’esterno solo dal titolo.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato al concorso a prendere visione integrale del bando per tutti i dettagli e i passaggi da seguire per la candidatura.

