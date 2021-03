Oggi vogliamo condividere una ricetta tanto semplice quanto di successo, in grado di conquistare tutte le tavole. È una preparazione molto versatile. Si può servire come finger food, antipasto o come ricco secondo piatto.

La certezza è che sarà impossibile resistere a questa torta salata facile e super appetitosa con mortadella e funghi.

Gli ingredienti utilizzati non hanno costi esorbitanti. Dunque in poche e semplici mosse, spendendo pochi soldi, si potrà portare in tavola un piatto che conquisterà tutti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Vediamo quindi quali sono gli ingredienti necessari:

1 rotolo di pasta sfoglia;

500 gr di funghi champignon:

120 gr di mortadella in una sola fetta;

100 gr di formaggio asiago;

2 cucchiai di parmigiano grattugiato;

1 uovo;

1 spicchio di aglio;

sale e pepe quanto basta;

un goccio di latte per spennellare.

La preparazione

Per prima cosa pulire i funghi. Quindi tagliarli a fettine sottili. Nel mentre mettere una padella sul fuoco con un cucchiaio di olio ed uno spicchio di aglio. Quando quest’ultimo sarà imbiondito, aggiungere i funghi. Regolare di sale. Lasciare cuocere per circa 12-15 minuti girando via via. Lasciare il tutto a raffreddare.

A parte tagliare il formaggio e la mortadella a dadini. In una ciotola capiente rompere l’uovo. Unire il formaggio e la mortadella tagliai. Poi aggiungere i funghi ed infine il parmigiano grattugiato. Fare attenzione che i funghi siano tiepidi. Infatti se fossero troppo bollenti inficerebbero la buona riuscita del risultato finale. Regolare di sale e pepe. Amalgamare bene il tutto. Foderare con la carta forno uno stampo di 22 cm, preferibilmente apribile. Quindi adagiarvi il rotolo di pasta sfoglia. Bucherellare tutta la superficie con i rebbi di una forchetta. Versare l’impasto preparato. Piegare il bordo verso l’interno e poi spennellarlo con il latte. Cuocere in forno preriscaldato a 200° per 15-20 minuti. Una volta pronta sarà impossibile resistere a questa torta salata facile e super appetitosa con mortadella e funghi.

Versione vegetariana

Se vogliamo optare per una versione vegetariana, potremmo sostituire la mortadella con delle zucchine tagliate a quadratini e saltate velocemente in padella. Questa preparazione si potrà servire calda o a temperatura ambiente, tagliata a quadrati.

Ecco dunque svelata una ricetta a cui sarà impossibile resistere a questa torta salata facile e super appetitosa con mortadella e funghi.

Approfondimento

Stupire i propri cari con i cestini di mortadella e pistacchio facili, golosi e scenografici