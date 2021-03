Secondo gli appassionati dello zodiaco il momento della nascita lascia un deciso imprinting sulla personalità di ogni individuo. Ebbene gli astri riconoscono delle similitudini alle persone nate sotto lo stesso segno zodiacale. Sono indicazioni di massima in cui tuttavia spesso le persone si riconoscono.

Nell’ambito quotidiano, queste caratteristiche generali si manifestano anche attraverso i rapporti di amore e di amicizia. Secondo alcuni chi ama non riuscirebbe mai ad essere infedele. Lo zodiaco invece ritiene che alcuni soggetti sono più vulnerabili e potrebbero cadere in tentazione. Altri invece sono assolutamente immuni all’essere fedifraghi o sleali. Ebbene oggi cercheremo di fare chiarezza sulle modalità di comportamento nei rapporti con gli amici e nella coppia di alcuni segni. Dunque ecco i segni zodiacali che non tradirebbero mai gli amici ed i partner.

Fermo restando che le variabili da prendere in considerazione sono innumerevoli, in linea di massima i nati sotto questi segni zodiacali sono tendenzialmente persone affidabili.

Lo Scorpione

In questa classifica il gradino più alto del podio è occupato dal segno dello Scorpione. Ebbene, i nati fra la seconda decade di ottobre ed il 23 novembre sono caratterizzati da una personalità intensa e passionale. Solitamente vivono i rapporti a due donandosi totalmente. Questo il motivo principale per cui lo Scorpione è annoverato fra i segni più fedeli dello zodiaco. È l’amico su cui si può sempre contare ed il partner che non ci abbandona anche nei momenti più difficili.

L’Ariete

L’ariete è il segno che detiene la medaglia di argento. Ebbene è proprio il tratto caratteriale più incisivo dei nati fra marzo e aprile che li rende immuni dall’essere disonesti: la sincerità. Coloro che sono dell’Ariete sono carismatici e di successo. Dunque sono ambiti e ricercati, ma difficilmente cedono alle provocazioni. Dunque un segno poco propenso ad essere sleale e quindi al tradimento.

Il Toro

Infine, sull’ultimo gradino del podio si trovano i nati tra aprile e maggio, sotto il segno zodiacale del Toro.

Ebbene questi individui sono tendenzialmente fedeli e capaci di onorare un rapporto. Non amano le facili avventure. Hanno bisogno di tempo per lasciarsi conoscere ed aprirsi totalmente con l’altro. Sono poco propensi al tradimento anche nei periodi in cui il rapporto di coppia attraversa momenti bui. Quindi, chi ha un partner di uno di questi segni dello zodiaco potrà dormire sonni tranquilli. Dunque, ecco i segni zodiacali che non tradirebbero mai gli amici ed i partner.

Approfondimento

