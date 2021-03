Spesso si pensa che per preparare qualcosa di buono si debba impiegare molto tempo in cucina. Capita frequentemente in questi giorni di sentirsi affaticati e non vogliosi di perdere molto tempo nell’elaborazione di un piatto. Questa ricetta spiega come, cucinare le melanzane al pesto coniughi tempistiche brevi a gusto e sfiziosità. Finita questa pandemia, avere ospiti improvvisi a cena non sarà più un problema.

Melanzane al pesto, un modo veloce e originale di cucinare le melanzane. Cosa occorre

Melanzane ( la quantità varia in base alle persone presenti);

pesto;

mozzarella q. b.;

parmigiano q. b.;

sale fino q. b.;

sale grosso q. b.;

olio q. b.

Come si prepara

Tagliare le melanzane a rondelle e metterle in uno scolapasta insieme al sale grosso. Mescolare le rondelle di melanzane con il sale grosso, fino a quando il sale grosso non si sarà sparso in misura omogenea su tutte le melanzane. Posizionare lo scolapasta dentro il lavandino della cucina o su un piatto vuoto. Mettere sopra le melanzane e lo scolapasta un panno pulito. Riempire un recipiente, che abbia a grandi linee lo stesso diametro dello scolapasta, di acqua. Appoggiare il recipiente sopra il panno, di modo che possa esercitare una leggera pressione sulle melanzane sottostanti. Lasciare così per una mezz’ora.

Questo passaggio è fondamentale per far perdere l’acqua alle melanzane, che altrimenti la rilascerebbero durante la cottura. Dopo trenta minuti, strizzare le melanzane per essere certi di aver eliminato quasi totalmente l’acqua. A questo punto prendere la teglia e coprirla con la carta forno, posizionando per prime le rondelle più grandi l’una accanto all’altra. Prendere il pesto e metterne un cucchiaio grosso, ma scarico, su ogni rondella.

Una volta terminato andare a sovrapporre alle rondelle presenti, sempre per ordine di grandezza, le altre e aggiungere anche su queste il cucchiaio scarico di pesto. Ripetere questa operazione fino a comporre tre strati. Quando si arriva all’ultimo strato aggiungere la mozzarella, precedentemente tagliata a cubetti e il parmigiano in base al proprio gusto. Finire aggiungendo un pizzico di sale su ogni mini porzione, ma non troppo, e un filo d’olio. Mettere in forno statico a 180 gradi per 15 minuti e il gioco è fatto, le mini porzioni di melanzane al pesto sono pronte da gustare. Ed ecco delle squisite melanzane al pesto, un modo veloce e originale di cucinare le melanzane.