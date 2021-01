Oggi vogliamo dare indicazioni su come preparare una ricetta che può sembrare strana leggendo i suoi ingredienti, ma che invece stupirà tutti per l’equilibrio dei sapori. È estremamente semplice ma il risultato finale è degno di uno chef stellato.

Ecco come preparare un secondo piatto di pesce spendendo poco e sorprendendo tutti.

Gli ingredienti necessari sono:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

4 tranci di filetto di salmone;

½ arancia, di cui si utilizzerà sia il succo sia la scorza grattugiata;

½ melagrana;

1 cucchiaio di zucchero di canna;

1 spicchio di aglio;

olio di oliva, salvia, sale e pepe quanto basta.

Spostiamoci ai fornelli

In una padella mettere un fondo di olio. Quando sarà riscaldato aggiungere lo spicchio di aglio e qualche foglia di salvia, in accordo ai gusti personali. Quindi adagiare i tranci di salmone e lasciare rosolare su tutti i lati. Aggiungere quindi lo zucchero e far caramellare leggermente tenendolo a fuoco basso. Quindi regolare di sale e pepe. Versare poi il succo di arancia ed i chicchi di melagrana. Lasciare il tempo alla salsa di cuocere e di ritirarsi. Se si desidera ottenere un effetto cremoso, possiamo aggiungere a questo punto mezzo cucchiaio di maizena sciolta in mezza tazzina di acqua. Quando il salmone sarà cotto e la salsa ritirata, spegnere il fuoco e cospargere con la scorza di arancia grattugiata.

Le proprietà degli ingredienti

È un piatto sano ed equilibrato con poche calorie. Il salmone offre molti benefici alla salute, dando un apporto significativo di proteine, vitamine e sali minerali. Inoltre questo pesce è una delle principali fonti di Omega 3. Questi sono acidi grassi essenziali per contrastare i radicali liberi, rallentando dunque l’invecchiamento di cellule e tessuti. Dal canto loro, l’arancia e la melagrana aggiungono un significativo apporto di vitamine A e C. Tutto questo rende questa preparazione eccellente nel gusto e nella salubrità.

Ecco dunque come preparare un secondo piatto di pesce spendendo poco e sorprendendo tutti.

Approfondimento

Come preparare un secondo piatto sano in un baleno e che farà leccare i baffi a tutti