Tutti in viaggio per l’Epifania: ecco il borgo più bello da visitare per divertirsi e mangiare

Tutti in viaggio per l’Epifania - proiezionidiborsa.it

Per chiudere in bellezza queste lunghe vacanze natalizie, molti italiani hanno deciso di viaggiare e passare la festa dell’Epifania lontani da casa. Chi dovesse trovarsi nella stessa situazione non può perdere l’occasione di visitare questo ridente borgo piemontese. Vediamo di cosa si tratta.

Secondo un’indagine realizzata per la Federalberghi, saranno più di 5 milioni gli italiani che, approfittando del ponte dell’Epifania, si metteranno in viaggio. Questa volta, anziché andare nei soliti luoghi super gettonati, possiamo decidere di trascorrere un weekend in completo relax, visitando i tanti piccoli borghi sparsi per la nostra penisola. Dunque, tutti in viaggio per l’Epifania. Uno dei più interessanti è sicuramente Giaveno, un comune situato in provincia di Torino, in Piemonte, che conta poco più di 16.000 abitanti.

Un po’ di contesto storico

Probabilmente risalente all’epoca romana, il territorio di Giaveno è stato conteso per secoli da famiglie reali e popoli stranieri, ma è con l’età moderna che inizia ad evolversi. Infatti, nel XV secolo nascono numerose industrie, specialmente siderurgiche, tessili e cartiere. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel corso dei decenni, gran parte di queste aziende furono costrette chiudere e cessare la loro produzione.

Cosa vedere a Giaveno

Oggi Giaveno è un borgo a trazione turistica, dove è possibile partecipare tutto l’anno ad eventi di vario genere e visitare molti luoghi di interesse, soprattutto religiosi. Tra questi ultimi abbiamo:

la Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo , costruita tra il XII e XII secolo;

, costruita tra il XII e XII secolo; la Parrocchia di San Michele Arcangelo , costruita, insieme al campanile, tra la metà del 1700 e la metà del 1800;

, costruita, insieme al campanile, tra la metà del 1700 e la metà del 1800; il santuario di Nostra Signora di Lourdes al Selvaggio, situato nella frazione di Giaveno (Selvaggio) ed eretto nel 1926, in onore della Madonna di Lourdes.

Tutti in viaggio per l’Epifania: ecco perché Giaveno è la meta perfetta

Un altro buon motivo per visitare Giaveno in questi giorni, però, è la “Festa della Befana”, che si terrà il 6 gennaio 2023, dalle 10:00 alle 20:00, in piazza Molines. Qui avremo l’occasione di ammirare, per l’ultima volta quest’anno, le meravigliose illuminazioni del Festival delle Luci, e di girare per i mercatini del centro storico. Produttori locali ed hobbisti, infatti, sono pronti ad offrire i loro prodotti come miele, formaggi, salumi e creazioni artigianali. Inoltre, verrà predisposta anche un’area food in cui ci si potrà sedere per mangiare, o dove si potranno consumare tantissime golosità “da passeggio”.

L’evento più importante, però, inizierà alle 18:00, quando dal campanile scenderà la Befana, lanciando caramelle e cioccolatini. Quest’anno, sarà la guida escursionistica naturalistica ed alpinista Stefania Merlo a rallegrare grandi e piccini, calandosi dal campanile (in totale sicurezza).

Quindi, in questi giorni in cui saranno tutti in viaggio per l’Epifania, noi possiamo cercare relax e tranquillità in questo magnifico borgo piemontese. Per chi desidera partecipare a questo evento, l’ufficio turistico di Giaveno, tramite la sua Pagina Facebook, ha rilasciato l’elenco delle aree parcheggio disponibili, ossia: