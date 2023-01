Alcuni tra i migliori posti in Europa e in Italia dove lavorare come nomade digitale e in co-working

Alcuni tra i migliori posti in Europa dove lavorare in modalità smart working - proiezionidiborsa.it

Il progresso tocca vari ambiti della vita, anche il lavoro. Invece dei classici uffici in vari casi si può scegliere di girare il mondo svolgendo i propri compiti. Scopriamo alcuni tra i molti Paesi in cui lavorare a distanza.

Dal campo della medicina a quello dei trasporti il progresso permette di fare passi da giganti e facilitare la vita dell’uomo. In pochi anni, complice la pandemia o meno, molti lavoratori hanno scoperto che è pur possibile lavorare da casa. Impieghi tradizionali ma anche nuove attività svolte a distanza avrebbero molti vantaggi.

Tante persone quindi in tempi recenti hanno ripreso a viaggiare senza smettere di lavorare. Basterebbe portare con sé un computer e una valigia per scoprire il mondo e vivere più rilassati. In Europa sono numerosi i posti dove andare.

Alcuni tra i migliori posti in Europa dove lavorare a distanza

Oltre alle isole Canarie o a quelle greche in molti rimangono per mesi ad esempio a Malta.

Quest’isola nel Mediterraneo si trova molto vicino alla Sicilia. Si può raggiungere in aereo e per mare. Tra i tanti fattori che spingono molti nomadi digitali a viverci per qualche tempo ricordiamo il clima. In inverno raramente la temperatura scende sotto i 10 gradi, mentre in estate si aggirerebbe tra i 20 e i 30 gradi. Per quanto riguarda la lingua, a Malta si parlano inglese e maltese, ma in molti riescono pure a conversare in italiano.

Lavorando a Malta bisognerà pur mangiare. La cucina locale somiglia molto a quella tipica mediterranea e sono presenti anche ristoranti italiani. Si cucina molto il pesce e troviamo un buon pane locale. Sono tante le attrazioni. Oltre al mare, alle spiagge e agli sport che si possono praticare, c’è molto altro. Pensiamo ai giardini di Barrakka, al Palazzo del Gran Maestro dell’Ordine di Malta, alle chiese. Ci sono anche musei, opere d’arte magnifiche e possibilità di fare giri in barca, pure per raggiungere le isole Gozo e Comino.

Altri ottimi posti per i nomadi digitali

Rimanendo sempre all’Estero pensiamo ai Paesi Bassi. In inverno le temperature scendono raramente sono i 2 gradi sebbene siano frequenti le piogge. Le lingue ufficiali sono l’olandese e l’inglese. La città più famosa è Amsterdam. I turisti amano visitare soprattutto il Van Gogh Museum e la casa museo di Anna Frank. Molto belli i campi di tulipani e i vari mulini all’interno del Paese. Tra i piatti locali pensiamo al formaggio, al pesce o alle polpette di carne con patate o contorno di verdure.

Questi sono solo alcuni tra i migliori posti in Europa dove poter soggiornare lavorando per qualche mese.

Passiamo ora all’Italia

Di solito si preferiscono posti al sud per la temperatura mite, poche giornate di pioggia e la vicinanza del mare. Con il computer portatile si può lavorare ovunque, come si sa. Potrebbe essere utile, però un luogo con scanner, stampanti, materiale di cancelleria. Gli spazi di co-working in Italia sono aumentati. Ad esempio in Puglia se ne trovano molti nelle varie province. Questa Regione attrae turisti soprattutto in estate, ma risulta piacevole viverci o soggiornarvi anche in altre stagioni. Pensiamo al mare, ma anche alla bellezza dei campi con gli uliveti e ai trulli o alle chiese. La cucina pugliese è poi ricca di specialità, dalle orecchiette ai dolci tipici.