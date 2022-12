È finita l’attesa per gli utenti di Netflix! Ecco la serie TV da non perdere dal 15 dicembre

Anche per il mese di dicembre Netflix ci ha regalato un palinsesto davvero ricco di novità e di piacevoli ritorni. Tra i tanti contenuti disponibili sulla piattaforma, possiamo apprezzare l’arrivo di una serie TV che tantissimi fan stavano attendendo da tempo. Scopriamo di cosa si tratta.

Dopo quasi 14 mesi dalla prima uscita negli Stati Uniti, anche per gli abbonati di Netflix è arrivato il momento di recuperare una serie TV davvero straordinaria. Stiamo parlando di “The Sinner”, una serie di genere giallo, basata sull’omonimo romanzo di Petra Hammesfahr. La serie è candidata nel 2018 al Golden Globe, al Saturn Awards e all’Emmy Award.

Finalmente anche per gli utenti di Netflix è arrivato il momento di vedere la quarta ed ultima stagione. Tantissimi fan, infatti, l’hanno già vista su Mediaset Infinity+, o sul canale 20, ma tanti altri hanno invece preferito attendere. Per questi ultimi, o per chi magari non ha mai visto la serie per intero, è arrivato quindi il momento di recuperare il tempo perduto.

Cos’è successo nelle prime 3 stagioni di “The Sinner“

La prima stagione, uscita nel 2017, era incentrata sulla figura di Cora Tannetti. Una donna di Dorchester che, un giorno, in preda alla rabbia, uccide uno sconosciuto. Il caso viene assegnato ai detective Harry Ambrose e Dan Leroy che, nonostante la confessione della donna, cercheranno di indagarne la psiche per trovare un movente plausibile. In realtà, da alcuni flashback e ricostruzioni, si conoscerà il tragico passato di Cora che, per una serie di eventi, non riusciva più a ricordare.

Il protagonista della seconda stagione, invece, è Julian Walker, un ragazzo di 13 anni che confessa di aver avvelenato e ucciso i suoi genitori. Anche questa volta sarà il detective Harry, tornato dopo quasi 15 anni nella sua città natale Keller, a dover decifrare l’enigma, nonostante gli abitanti della città siano determinatissimi ad insabbiare alcuni fatti importanti.

Nella terza stagione, invece, Harry dovrà indagare su un incidente automobilistico alquanto bizzarro, avvenuto ai danni di Nick e Jamie. Per il primo, alla guida, non c’è stato nulla da fare, mentre il secondo ha riportato soltanto qualche contusione. Dalle varie testimonianze, si scoprirà che Jamie poteva chiamare i soccorsi e salvare l’amico, ma che non l’ha fatto per degli attriti avuti ai tempi del college.

È finita l’attesa per gli utenti di Netflix! Finalmente si può recuperare la quarta ed ultima stagione di “The Sinner”

Nella quarta e ultima stagione, invece, vediamo il detective Harry, ormai in pensione, godersi una vacanza insieme alla fidanzata Sonya. Tuttavia, egli non ha mai abbandonato la vocazione per l’indagine e, quando vede una giovane donna, Percy, gettarsi dal bordo di una scogliera, prende l’iniziativa, attirando su di sé anche qualche sospetto.

Secondo il parere di molti, quest’ultima stagione è quella riuscita meglio per intensità, pathos, sceneggiatura e caratterizzazione dei personaggi. Come nelle passate stagioni, anche qui troveremo 8 episodi di circa 45 minuti. Quindi, possiamo dire con certezza che è finita l’attesa per gli utenti di Netflix, che potranno finalmente godersi l’entusiasmante finale di stagione di questa fantastica serie TV.