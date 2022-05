Quando facciamo shopping o due passi in città ci facciamo spesso distrarre da quel capo incantevole che tanto desideriamo. La tentazione di comprarlo è così forte che proprio non possiamo fare a meno di portarlo a casa. Sebbene abbia evidentemente qualche taglia di troppo.

Il pensiero di non poterlo indossare ci rattrista, ma liberarsene è fuori discussione. Forse anche a causa della spesa non indifferente che abbiamo dovuto sostenere. Per cui, l’unica soluzione sarebbe quella di accorciarlo, o perlomeno farlo sembrare più adatto a noi.

Quello che ci farà piacere sapere è che non dobbiamo per forza ricorrere ad ago e filo per poter indossare i nostri capi. Infatti, sarà facilissimo accorciare magliette e camicie troppo lunghe, se sappiamo come vestire restando sempre alla moda.

Per chi preferisce il cucito

Chi volesse dare un taglio netto alla lunghezza esagerata del proprio vestito potrebbe senza dubbio ricorrere al cucito. Con un pizzico di manualità si potrebbe farlo diventare su misura per noi.

Per iniziare dovremo indossare la maglietta o la camicia e capire di quanti centimetri andrebbe accorciata. Fatto questo, usiamo qualche spillo per fermare il tessuto nel punto in cui lavoreremo. Per finire togliamo il vestito, lo giriamo al rovescio e cuciamo attentamente all’interno.

Se abbiamo molta esperienza, potremmo utilizzare un secondo stratagemma. Anche in questo caso dovremo lavorare a partire dal rovescio. Per prima cosa scuciamo una cucitura sull’orlo inferiore. Poi vi facciamo passare un elastico attorno e lo usiamo per fare un nodo abbastanza stretto. Non ci resta che chiudere definitivamente l’asola.

Sarà facilissimo accorciare magliette e camicie troppo lunghe senza tagliare o cucire con questi 5 trucchi di stile

Chi ha fretta e vuole qualche soluzione rapida per non sembrare trasandato potrebbe adottare qualche piccolo stratagemma nel look. La proposta più immediata consiste nel fare un fiocco davanti o dietro, sul bordo inferiore del vestito.

Oppure potremmo nascondere i due lembi della camicia nella gonna, incrociandoli sul davanti. Un altro trucchetto per apparire più eleganti è quello di fare un piccolo nodo anteriore in fondo alla maglietta. Nascondiamolo poi nei pantaloni, lasciando fuori l’orlo restante.

Prendiamo in considerazione anche l’idea di mettere nei pantaloni un solo lembo della camicia, lasciando a penzoloni l’altro. Infine, potremmo ripiegare più volte il vestito dal basso su se stesso, lasciando appoggiare il tessuto su dei comodi pantaloncini.

Lettura consigliata

