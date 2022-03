Sarebbe magnifico poterci vestire come più ci piace e con i nostri abiti preferiti. Purtroppo, però, dobbiamo regolarmente fare i conti col nostro fisico. Avere qualche chilo di troppo potrebbe rappresentare un ostacolo non di poco conto per chi vorrebbe mettersi in mostra per la strada. Soprattutto se la ciccia si accumula nella parte bassa del corpo.

Se anche noi ci ritroviamo in questa situazione, restiamo calmi. Infatti, la moda ha un rimedio anche per questo e tutto sta nel sapersi abbigliare bene. Oltre a vestiti e colori, le tendenze di questa primavera ripropongono un accessorio che nasconde i fianchi larghi e le cosce grosse perfettamente. E con il giusto outfit non avremo più timore di sembrare fuori luogo quando usciamo di casa.

Anche borse e collane per distogliere l’attenzione con classe

Chi ha detto che sono solo giacche e pantaloni a migliorare il nostro aspetto? Per un tocco di eleganza che non passa inosservato è fondamentale abbinare i giusti accessori. Se vogliamo minimizzare l’impatto visivo e sembrare più snelle e slanciate, dovremmo partire da una borsa trendy.

Proviamone un modello dal colore acceso e vivace, di una delle tante tinte vitaminiche disponibili. Oppure, giochiamo semplicemente sulle misure e scegliamo una pratica maxi bag. Le borse grandi sono perfette per distogliere l’attenzione da fianchi e lato B e concentrarla sulla parte superiore del corpo.

Nasconde i fianchi larghi e le cosce grosse quest’accessorio geniale e alla moda che sta bene con gonna e camicia

In modo simile, indossiamo all’occasione dei gioielli che attirino lo sguardo in alto. Una bella collana vistosa e appariscente, se piace, potrebbe risolvere la situazione a proprio favore.

Oltre agli accessori appena citati, ricordiamoci di non farci mancare mai una fantastica cintura XXL. Il modello maxi, quello spesso e ben in vista, potrebbe rivelarsi il nostro più grande alleato per celare lo spessore di fianchi e cosce. L’effetto ottico dona uno shape più avvitato e snellisce nettamente la figura, senza rinunciare allo charme.

Proviamola stretta a una gonna lunga e scampanata, con sopra una camicia a maniche corte. Sarà un look primaverile di grande efficacia che ci restituirà il fascino perduto. Potremmo anche abbinarla a una t-shirt lunga, per simulare una sorta di corsetto; ma non disdegniamo nemmeno una comoda giacca.

