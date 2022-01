La natura non ci è sempre amica e può capitare di non avere propriamente un corpo da modella. La bassezza e il fisico tarchiato potrebbero sembrare per molte un ostacolo insormontabile quando ci si deve vestire.

Ma è proprio nella scelta dell’outfit ideale che possiamo camuffare i nostri “difetti” fisici, minimizzandoli.

Per questo vogliamo dare degli utili consigli su come abbigliarsi per chi non si sente a proprio agio con il suo fisico. Vediamo, perciò, come sia possibile sembrare più alte e slanciate senza smettere di seguire la moda.

La scelta delle scarpe

La prima regola per apparire al meglio è scegliere delle scarpe adatte. Senza ombra di dubbio i tacchi sono un aiuto importante, ma per qualcuna potrebbero risultare scomodi. Se le altezze vertiginose non fanno per noi, possiamo tentare con un comodissimo paio di calzature flat a punta.

Miriamo, per esempio, a un bel paio di ballerine alla moda. La forma tipica con il finale affusolato renderà i polpacci più sottili e allungherà il nostro fisico. Si tratta di un furbo escamotage per ogni occasione.

Se, invece, non possiamo proprio fare a meno dei tacchi, consigliamo di puntare sull’effetto “nude”. Scegliamo un paio di sandali o décolléte color pelle, per dare più slancio alle gambe.

Gonna e pantaloni

Vi sono due regole per la scelta dell’abbigliamento dal girovita in giù. La prima è quella di puntare su capi con stampe verticali. Scegliamo un comodo paio di pantaloni gessati o una gonna plissé con righe e motivi che puntino verso l’alto. Evitiamo i disegni orizzontali, che non farebbero altro che accentuare le forme rotonde del corpo.

Vestiamo, poi, rigorosamente a vita alta, soprattutto se non abbiamo una certa altezza di cui vantarci. Abbiniamo gonne e pantaloni high waist a un top corto o la classica T shirt per massimizzare l’effetto voluto.

Come vestirsi per sembrare più magre e slanciare la figura guadagnando centimetri in altezza senza rinunciare allo stile

E per quanto riguarda il vestito? In questo caso evitiamo gli abiti troppo attillati, non fanno decisamente al caso nostro. Scegliamo giacche e magliette comode che ci facciano sentire a nostro agio. Per dare una maggior sensazione di lunghezza, proviamo poi con il look monocolore.

Non importa la tonalità: è vero che il nero snellisce, ma possiamo tentare con altre colorazioni come rosa, verde o rosso. Basta non spezzare il nostro outfit. Ecco, dunque, come vestirsi per sembrare più magre e slanciare la figura guadagnando centimetri in altezza senza rinunciare allo stile.

