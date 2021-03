La t-shirt oversize è il vestito perfetto per inaugurare l’arrivo della bella stagione. Semplice e comoda da indossare, può essere sfoggiata in moltissime occasioni. Per uscire di casa, per andare a lavoro o per una serata in compagnia delle amiche. Inoltre, si abbina a meraviglia con una grande varietà di capi d’abbigliamento, per creare dei look sempre diversi e mai fuori moda. Vediamo allora con i consigli degli Esperti di Moda e Beauty di ProiezionidiBorsa come indossare una t-shirt oversize per essere sempre stilosi e alla moda.

Un look casual ma aggiornato

La t-shirt oversize è perfetta per le nostre passeggiate al parco nel week-end, o per fare un giro in centro ad ammirare le vetrine dei negozi. Se si preferisce un look non troppo ricercato ma sempre alla moda, possiamo optare per una maglietta stampata a tinta unita, da abbinare ad un comodo paio di leggings e una felpa con cappuccio. Completiamo il tutto migliorando il nostro comfort con un paio di pratiche sneakers ai piedi. In alternativa, per anticipare le calde giornate estive, possiamo sostituire i leggings con un paio di pantaloncini per il jogging o da ciclista. O ancora una trendy minigonna color pastello.

In ufficio con classe

Come indossare una t-shirt oversize per essere sempre stilosi e alla moda. Per restare comode ma eleganti allo stesso tempo, possiamo indossare la maglietta oversize anche per presentarci sul posto di lavoro. Tutto ciò che dobbiamo fare è abbinarla a dei pantaloni slim ed un paio di scarpe a tacco alto e sottile. Infine, per essere più chic, possiamo completare il look sfoggiando un elegante blazer. Per mantenere uno stile sobrio, consigliamo una shirt monocolore. Meglio le tonalità più tenui di quelle accese.

Anche per una serata o un aperitivo in compagnia delle amiche, la t-shirt oversize saprà stupire e farsi apprezzare. In questo caso possiamo sposarla con un paio di pantaloni sartoriali e degli eleganti sandali in stile minimal. Non esageriamo con gli accessori: anche un sottile ma raffinato braccialetto in oro o argento può donarci quel tocco di stile in più.