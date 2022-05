Solo due settimane fa abbiamo dovuto fronteggiare il fenomeno della sabbia rossa del Sahara. La sabbia, ad esempio, è arrivata, in quest’occasione, al Sud tramite i venti caldi provenienti dall’Algeria. Non è però infrequente che questa sabbia si depositi su auto, strade e balconi con la pioggia. Quest’anno sulle montagne abbiamo avuto persino alcuni fenomeni di neve rossa. In questo articolo vedremo come pulire l’auto dalla sabbia senza causarle graffi.

Con questo metodo potremo pulire l’auto dalla sabbia del deserto del Sahara senza fare graffi alla carrozzeria o ai vetri

Questa sabbia non è pericolosa e anche per quanto riguarda la carrozzeria non c’è rischio di corrosione perché è priva di sale. Si tratta comunque di sabbia con un buon potere abrasivo e quindi potenzialmente pericolosa per la nostra auto. Se infatti strofinassimo con un panno anche dei più morbidi o se la spazzassimo con un piumino rischieremmo l’effetto carta vetrata.

Primo passo: Risciacquare

Il grosso della polvere rossa potrà esser tolto con abbondante acqua. Badiamo bene a non azionare i tergicristalli perché rischieremmo di rovinare il reflex del parabrezza. I tre quarti della sabbia sparirà con il semplice getto di un tubo di irrigazione. A questo proposito se il nostro tubo fosse inutilizzabile, potremmo riusarlo per creare 5 fantastiche decorazioni di riciclo creativo.

Tornando alla nostra auto, dopo il risciacquo, procederemo al lavaggio classico.

Secondo passaggio: Lavare

Abbiamo spiegato in precedenza come lavare l’auto e renderla luccicante e super pulita con 7 trucchi rapidi. Inoltre per far risplendere i fanali, molti consigliano di usare il dentifricio.

Se invece volessimo affidarci ad un lavaggio professionale, dovremmo chiedere espressamente il lavaggio a mano. I rulli, infatti, potrebbero graffiare la carrozzeria, strofinando la sabbia. Meglio quindi insaponarla a mano e risciacquare con il getto d’acqua.

Se anche negli interni fosse penetrata della sabbia allora, dovremo procedere con un panno umido senza lanugine.

I fenomeni atmosferici di questo tipo dovrebbero essere sporadici. Nel caso con le piogge di questi giorni il fenomeno dovesse ripresentarsi con questo metodo potremo pulire l’auto.

Lettura consigliata

