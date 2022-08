Quando siamo a corto di idee e di tempo, un ingrediente versatile e semplice da utilizzare in cucina è la pasta sfoglia. Disponibile in commercio in qualsiasi supermercato o negozio di alimentari, è un prodotto base di tantissime ricette sia dolci che salate. Inoltre, ultimamente si può trovare in tantissime varianti, realizzate ad esempio con la farina integrale, di farro o anche senza burro.

Essendo estremamente versatile, come dicevamo, la pasta sfoglia si può sfruttare in tantissimi modi, soprattutto nelle classiche ricette svuotafrigo. In questo articolo vedremo come utilizzare questo ingrediente per realizzare un fantastico rustico, seguendo una ricetta davvero semplice, veloce e con pochi ingredienti. Infatti ci serviranno:

un rotolo di pasta sfoglia;

120 g di prosciutto cotto;

100 g di scamorza;

5 fiori di zucca;

olio EVO;

sale;

latte;

pecorino grattugiato;

aglio e cipolla.

Rustico con fiori di zucca, prosciutto cotto e scamorza affumicata

Per prima cosa laviamo per bene i nostri fiori di zucca e poi, con un coltello, tagliamoli a pezzi in maniera grossolana. Dopo di che, in una padella antiaderente, versiamo un filo di olio EVO e lasciamo soffriggere leggermente un po’ di cipolla ed uno spicchio di aglio. A questo punto inseriamo i fiori di zucca e dopo una prima mescolata versiamo un bicchiere di acqua tiepida. Aggiungiamo, quindi, un pizzico di sale e lasciamo cuocere per qualche minuto, chiudendo con il coperchio. Quando i fiori di zucca saranno ben cotti, lasciamoli raffreddare a temperatura ambiente per qualche minuto.

La farcitura

Nel frattempo, possiamo quindi stendere il rotolo di pasta sfoglia sul piano di lavoro. In seguito, su una delle due metà, adagiamo prima le fette di prosciutto cotto e poi quelle di scamorza. Fatto ciò, versiamo sull’ultimo strato di scamorza i nostri fiori di zucca cotti e richiudiamo il rustico sollevando l’altra estremità del rotolo. A questo punto con i rebbi di una forchetta premiamo le due estremità, così da chiuderle e scongiurare un’eventuale fuoriuscita del condimento in fase di cottura.

Ora non ci resta che posizionare il rustico su una teglia rivestita con carta forno e spennellare del latte sulla superficie. Dopo di che aggiungiamo anche una generosa spolverata di pecorino grattugiato e siamo pronti per infornare. Il rustico andrà cotto in forno statico per circa 15 minuti a 180 gradi. Una volta pronto, apriamo leggermente il forno così da mantenerlo ben caldo fino al momento dell’assaggio. Possiamo servire questo goloso rustico con fiori di zucca come secondo piatto a cena, oppure, dividendolo in tanti quadrotti, può diventare un ottimo stuzzichino.

