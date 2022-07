Con questo caldo, prima di cena, compare sempre la voglia di bere qualcosa di fresco, specialmente se si è in compagnia. In questi casi non c’è niente di meglio che organizzare un aperitivo al volo, preparando qualche drink, anche analcolico, e qualche stuzzichino per accompagnarlo.

La galassia degli snack è davvero vastissima e, se vogliamo stupire i nostri eventuali invitati, dobbiamo andare oltre le solite olive o patatine imbustate. Ad esempio, possiamo realizzare dei cestini di patate ripieni o delle golose pizzette di melanzane.

Oppure possiamo presentare delle tortillas con una fantastica salsa guacamole. Per realizzare quest’ultima ricetta ci serviranno soltanto:

6 tortillas;

2 avocado;

mezza cipolla di Tropea;

1 pomodoro per insalata;

succo di mezzo limone;

prezzemolo;

olio EVO;

sale e pepe.

Un aperitivo davvero favoloso con tortillas fatte in casa e salsa guacamole

La tortilla, innanzitutto, è un tipo di pane basso non lievitato, tipico del Messico, solitamente a base di farina di mais o frumento. Disponibile in commercio in moltissime varianti, in questa ricetta vedremo come realizzarla in casa, perché è davvero molto semplice.

In una ciotola aggiungiamo 150 g di farina di mais ed un cucchiaino raso di sale. Una volta mescolati entrambi gli ingredienti, iniziamo a versare, poco per volta, 125 ml di acqua calda. Lavoriamo l’impasto fino ad ottenere un composto morbido ed omogeneo, e dividiamolo in 6 palline. Lasciamo riposare il tutto, coprendo la ciotola con un canovaccio, dopo di che iniziamo a stenderle con un matterello, infarinando il piano di lavoro. Fatto ciò, ricaviamo dei cerchi di circa 20 cm di diametro e cuociamoli, uno alla volta, in una padella antiaderente per 2 minuti a lato.

Tostiamo le basi e prepariamo il condimento

Una volta realizzate le nostre tortillas, procediamo con la preparazione della salsa guacamole. Per prima cosa, tagliamo a metà gli avocado, rimuoviamo i rispettivi semi ed estraiamo la polpa. Dopo di che tagliamola a pezzettini e riduciamola in poltiglia con l’aiuto di un mortaio o di una forchetta. A questo punto tagliamo a piccolissimi dadini la cipolla di Tropea ed il pomodoro, precedentemente privato dei semi. In seguito, sminuzziamo anche qualche ciuffetto di prezzemolo. In una ciotola, quindi, mescoliamo il tutto, aggiungendo anche un pizzico di sale e pepe, un cucchiaio di olio EVO ed il succo di mezzo limone.

Riprendiamo ora le nostre tortillas e con un coltello tagliamole, ciascuna in 4 spicchi. Disponiamo questi ultimi su una teglia con carta forno, irroriamole con dell’olio EVO ed inseriamo in forno per 5 minuti a 170 gradi. Ora siamo pronti per immergere questi snack di tortillas nella deliziosa salsa guacamole e per fare un aperitivo davvero favoloso con questa fantastica ricetta.

