Nei bilanci familiari, molto spesso capita che una delle voci più gravose, in termini economici, sia proprio quella inerente al cibo. Fare la spesa, per molti, è ormai diventato quasi un lusso. Infatti, se fino a qualche tempo fa bastavano 50 euro per riempire il carrello della spesa, ora non è più così scontato.

Per questo motivo, sta diventando sempre più urgente il bisogno di preparare ricette semplici e veloci, che necessitino di pochi ingredienti. In queste situazioni può essere di grande aiuto avere sempre a portata di mano un rotolo di pasta sfoglia. Con questo ingrediente, infatti, si possono realizzare davvero un’infinità di ricette, senza neanche rinunciare al gusto. Sulle nostre pagine abbiamo visto tante ricette da preparare con questo ingrediente, come la famosa pizza parigina farcita.

In questo articolo, invece, vedremo un’altra ricetta, altrettanto speciale e pronta in pochi passaggi. Infatti, sveleremo tutti i segreti per dar vita ad una deliziosissima torta salata. Per farla avremo bisogno di:

un rotolo di pasta sfoglia;

4 peperoni, di cui 2 gialli e 2 rossi;

600 g di patate;

250 g di scamorza affumicata;

aglio;

aceto di vino bianco;

olio EVO;

sale e pepe.

Bastano pochi euro per preparare questa golosissima torta salata dal cuore morbido e filante, perfetta per una cena in famiglia

Per prima cosa, laviamo bene i nostri peperoni sotto l’acqua corrente e, una volta asciutti, disponiamoli su una teglia rivestita con carta forno. Inforniamo, quindi, in modalità grill per circa 45 minuti, avendo cura di girarli ogni tanto per cuocerli uniformemente. Nel frattempo, riempiamo una pentola abbastanza capiente con dell’acqua e, una volta raggiunto il bollore, inseriamo le nostre patate senza sbucciarle. Quindi, lessiamole per circa una ventina di minuti, verificando la cottura perforandole con uno stuzzicadenti.

A questo punto versiamo in una coppetta 4 cucchiai di olio EVO e inseriamo al suo interno uno spicchio d’aglio tagliato a pezzetti. Aggiungiamo anche un pizzico di sale, una macinata di pepe nero, mezzo cucchiaino di aceto di vino bianco e mescoliamo per bene. Quando i peperoni saranno pronti, estraiamoli dal forno e lasciamoli raffreddare. Dopo di che eliminiamo la buccia esterna e tagliamo la polpa in pezzi regolari. Una volta finito, inseriamo i peperoni in una ciotola, aggiungiamo l’olio EVO aromatizzato e mescoliamoli per bene. Fatto ciò, sbucciamo anche le nostre patate e tagliamole a rondelle spesse mezzo centimetro.

Gli ultimi passaggi

Adesso, quindi, abbiamo tutto il necessario per comporre la nostra buonissima torta salata. Foderiamo, quindi, uno stampo con della carta forno e adagiamo il rotolo di pasta sfoglia bucherellandone la superficie con i rebbi di una forchetta. Ora non ci resta che creare un primo strato di peperoni, sui quali andremo poi a posizionare le fette di scamorza affumicata. Alla fine adagiamo le rondelle di patate, ricoprendo tutta la superficie, e diamo un’ultima irrorata di olio EVO, aggiungendo anche sale e pepe. Inforniamo lo stampo a 180 gradi per circa 25 minuti e la nostra torta salata sarà pronta. Quindi, abbiamo visto che bastano pochi euro per preparare questa golosissima ricetta.

